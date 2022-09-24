 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Ана де Армас о секс-сценах «Блондинки»: «Я там делаю вещи, которые никогда в жизни не делала» Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти» Адреналиновая маньячка Галь Гадот в промо-ролике экшен-триллера «Каменное сердце»
СЕРИАЛЫ
392
 
Прямая ссылка на новость:

Бен Барнс злодействует в тизере второго сезона фэнтези «Тень и кость»

В рамках нетфликсовского онлайн-мероприятия TUDUM о себе напомнило многосерийное фэнтези «Тень и кость», презентовавшее тизер своего второго сезона, где к роли главного злодея вернётся крайне убедительный в этом образе Бен Барнс. О дате выхода продолжения экранизации книжной серии Ли Бардуго пока ничего не известно, но предполагается, что свежие эпизоды появятся на экранах в следующем году.

В приключенческом фэнтези, вдохновлённом историей Российской империи, юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти родную Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном с кошмарными монстрами. Но достичь желаемого непросто, когда вокруг враги и манипуляторы, а даром ещё нужно научиться владеть.

Шоураннеры проекта — Эрик Хайссерер и Деган Фриклинд. В сериале снимаются Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд, Саймон Сирс, а также Льюис Тан, Анна Леонг Брофи, Патрик Гибсон и Джек Вулф. Бардуго и Шон Леви — исполнительные продюсеры сериала.

Теги
ВидеоТень и кость
Комментарии

Ещё на эту тему

4«Уэнздей» Тима Бёртона наконец-то получила дату выхода 3Просмотры «Короны» взлетели на 800% после смерти королевы Елизаветы II 1Джиллиан Андерсон гримируется на съёмках четвёртого сезона «Полового воспитания»

Тоже интересно

15Хищник вблизи на свежих кадрах экшен-триллера «Добыча» 8«Грязь» с Джеймсом Макэвоем возвращается в российский прокат 7Хоумлендер и самый бесполезный член семёрки летят на съёмки четвёртого сезона «Пацанов» (фото) 13«Первобытный человек» возвращается — вышел трейлер второго сезона экшена от Дженнди Тартаковски 7Не умри от зависти, Том Круз! Микки Рурк сыграет Дьявола в пародийном фильме на религиозную тему

Далее на КГ

0
Генри Кавилл и Милли Бобби Браун расследуют новое дело в трейлере «Энолы Холмс 2»
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Рассказ служанки»
 0
КГ играет: Prey Mooncrash, часть 2
 6
Джон Красински и Райан Рейнольдс страшно воображают на съёмках семейного фэнтези (фото)
 6
Проклятая монахиня нашла свою первую жертву: актрису из сериала «Эйфория»
 1
«Магия и мускулы» — промо-ролик экранизации фэнтези-манги про парня без магических способностей, который поступил в школу магии
 4
ЕВА-495: Классика начинается с Хеллсинга
 5
Манга глазами анимешника: обзор томов 1–8 «Восхождения Героя Щита» от XL Media
 0
Рецензия и отзывы на игру The Legend of Heroes: Zero no Kiseki
 4
Фэнтези «Принц драконов» напомнило о себе тизером четвёртого сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru