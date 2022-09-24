Бен Барнс злодействует в тизере второго сезона фэнтези «Тень и кость»

В рамках нетфликсовского онлайн-мероприятия TUDUM о себе напомнило многосерийное фэнтези «Тень и кость», презентовавшее тизер своего второго сезона, где к роли главного злодея вернётся крайне убедительный в этом образе Бен Барнс. О дате выхода продолжения экранизации книжной серии Ли Бардуго пока ничего не известно, но предполагается, что свежие эпизоды появятся на экранах в следующем году.

В приключенческом фэнтези, вдохновлённом историей Российской империи, юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти родную Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном с кошмарными монстрами. Но достичь желаемого непросто, когда вокруг враги и манипуляторы, а даром ещё нужно научиться владеть.

Шоураннеры проекта — Эрик Хайссерер и Деган Фриклинд. В сериале снимаются Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд, Саймон Сирс, а также Льюис Тан, Анна Леонг Брофи, Патрик Гибсон и Джек Вулф. Бардуго и Шон Леви — исполнительные продюсеры сериала.