 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти» Неделя игр на КГ — главные новости 12–18 сентября
СЕРИАЛЫ
215
 
Прямая ссылка на новость:

«Уэнздей» Тима Бёртона наконец-то получила дату выхода

Стриминговый сервис Netflix наконец-то выбрал точную дату выхода для своего событийного сериала «Уэнздей» c Дженной Ортегой в главной роли. В сети опубликован официальный постер многосерйного комедийного ужастика Тима Бёртона, сообщающий, что первый сезон станет доступен для просмотра 23 ноября.

В жуткой и юморной истории об учёбе Уэнздей Аддамс в Академии Невермор также снимаются Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Айзек Ордонес и Кристина Риччи.

Постеры сериала «Уэнздей»

А заодно вот вам промо-ролик сериала, посвящённый Академии, где некогда учились родители главной героини. Сейчас учебным заведением заправляет бывшая одноклассница Мортиши — Ларисса Уимс в исполнении Гвендолин Кристи:

Теги
ГалереяУэнздей
Комментарии

Ещё на эту тему

6Тим Бёртон, Кэтрин Зета-Джонс, Дженна Ортега и другие в новом видео о создании «Уэнздей» 1Сценаристы рассказали, почему «Уэнздей» — не ребут «Семейки Аддамс» 20Тайны, хаос и убийства в трейлере комедийного ужастика «Уэнздей» Тима Бёртона

Тоже интересно

14Встречайте Рыжую Соню. Главную роль в фэнтези-боевике получила Матильда Лутц 8Сексуальная училка Шарлиз Терон и менее привлекательные личности на новых кадрах из фэнтези «Школа Добра и Зла» 3Джокер и остальная братия буйствуют в трейлере третьего сезона «Харли Квинн» 0Сильвестр Сталлоне и Тейлор Шеридан рассказывают о «Короле Талсы» (видео) 15Сыгравшая Ариэль Холли Бэйли уже видела отрывки из «Русалочки», и они её потрясли

Далее на КГ

0
«Убийца романтики» — трейлер аниме про девушку, не заинтересованную в отношениях, и её гарем
 2
«Пункт назначения 6» нашёл режиссёров, и один из них отрубил себе голову, чтобы получить работу
 7
Джек Ричер снова в деле — стартовали съёмки второго сезона успешной экшен-драмы Amazon (фото)
 17
Шарлиз Терон рассказала об унизительной сексуализации со стороны режиссёров-мужиков
 0
«Назад в кино» — «Под Сильвер-Лэйк» (Under the Silver Lake, 2018)
 8
Шури и компания на промо-арте сиквела «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»
 2
Монстро или не монстро? Вот в чём вопрос! Серия «Кловерфилд» возвращается в строй
 2
Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл готовы к празднику на первых афишах фильма «В духе Рождества»
 19
Алая Ведьма раздаёт волшебные люли колдунам Камар-Таджа — сцена, не вошедшая в «Доктора Стрэнджа 2» (видео)
 14
Шекспир офигеет: как разлучить Ромео и Джульетту в трейлере романтической комедии «Розалинда» (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
 
4ЕВА
 
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru