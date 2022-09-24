«Уэнздей» Тима Бёртона наконец-то получила дату выхода

Стриминговый сервис Netflix наконец-то выбрал точную дату выхода для своего событийного сериала «Уэнздей» c Дженной Ортегой в главной роли. В сети опубликован официальный постер многосерйного комедийного ужастика Тима Бёртона, сообщающий, что первый сезон станет доступен для просмотра 23 ноября.

В жуткой и юморной истории об учёбе Уэнздей Аддамс в Академии Невермор также снимаются Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Айзек Ордонес и Кристина Риччи.

А заодно вот вам промо-ролик сериала, посвящённый Академии, где некогда учились родители главной героини. Сейчас учебным заведением заправляет бывшая одноклассница Мортиши — Ларисса Уимс в исполнении Гвендолин Кристи: