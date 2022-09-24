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Джек Ричер снова в деле — стартовали съёмки второго сезона успешной экшен-драмы Amazon (фото)

Исполнитель главной роли в драматическом экшене «Ричер» передаёт привет со съёмочной площадки продолжения — официально стартовали съёмки второго сезона крайне успешного проекта Amazon по экранизации известной книжной серии Ли Чайлда. Алан Ричсон вернётся на экраны в каноничном образе титульного персонажа в следующем году.

Сюжетной основой для свежей телеглавы послужит роман «Сплошные проблемы и неприятности» (Bad Luck and Trouble), где протагонист возьмётся мстить тем, кто убивает его ббывших сослуживцев.

Помимо Ричсона во втором сезоне снимаются Мария Стэн, Серинда Свон, Фердинанд Кингсли, Рори Кокрейн, Доменик Ломбардоцци, Люк Билык, Дин Маккензи, Эдссон Моралес, Андрес Кольянтес, Шэннон Кук-Чун, Тай Виктор Олссон, Джош Блэкер и Аль Сапиенца. Шоураннером проекта остаётся Ник Сантора.

Теги
Ричер
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