«Игра престолов» обогнала «Дом Дракона» по просмотрам на стриминге

Со стартом на кабельном канале HBO и его цифровых платформах фэнтези-эпика «Дом Дракона» зрители, скрепя сердце, решили вспомнить былое и, отсмотрев премьеру приквела, потянулись пересматривать основной сериал, безнадёжно устаревший в плане инклюзивности, секс-сцен и обнажёнки.

Благодаря накатившему на аудиторию мощному чувству ностальгии «Игра престолов» в рейтинговой таблице стриминговых платформ резко взмыла вверх, обогнав свой недавно стартовавший приквел. Об этом докладывает аналитическая контора Nielsen. В топ-10 самых популярных сериалов стриминга за неделю 22–28 августа «Игра престолов» набрала на HBO Max 909 млн минут просмотров, а «Дом Дракона» — 741 млн.

Правда, тут нужно учитывать, что это совершенно неравная борьба — по объёмам времени, потраченным на просмотр, ветерану с его 73 эпизодами куда легче обогнать едва стартовавшего новичка (в расчётах с понедельника по воскресенье Nielsen учла просмотры первого эпизода за неделю и успевшего выйти второго эпизода — за несколько часов после его выхода).