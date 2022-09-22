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Первоисточник: comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

«Хочу, чтобы Дейенерис осталась с Джоном Сноу» — Эмилия Кларк жалеет о судьбе своей героини в «Игре престолов»

Источник: HBO

Кто-нибудь, срочно звоните Киту Харрингтону! Он с Джорджем Мартином на короткой ноге и как раз занимается разработкой спин-оффа «Игры престолов» о дальнейшей судьбинушке Джона Сноу за Стеной. Имеется шанс экранного воссоединения, который сведёт с ума добрую половину фанатов сериала, тем более что они давно придумали лазейку с возвращением в сюжет любимой героини Дейенерис Таргариен.

Издание SFFGazette на днях поинтересовалось у сыгравшей Мать Драконов Эмилии Кларк об отношении актрисы к судьбе Дейенерис. И Кларк по-прежнему скорбит вместе со зрителями, пусть и отшучивается.

Я до сих пор считаю, что Дейнерис не сделала ничего плохого. Несправедливо, что она погибла, а Джон жив. Хочу, чтобы они были вместе. Могли бы сходить к семейному психотерапевту и решить свои проблемы. Дейенерис — персонаж, полный надежд. У неё было так много планов, и мне бы очень хотелось, чтобы ей удалось воплотить их в жизнь.

В своём возвращении на просторы Вестероса Эмилия Кларк, конечно, сильно сомневается, но говорит, что зарекаться не будет, мол, никогда не говори «никогда». Нет, ну ведь наверняка уже созванивалась с Харрингтоном.

Теги
Игра престолов
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