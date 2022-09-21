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Сильвестр Сталлоне и Тейлор Шеридан рассказывают о «Короле Талсы» (видео)

Криминальная драма с душой и юмором — вот что нам обещают создатели и участники актёрского состава сериала «Король Талсы»». Многим, впрочем, достаточно взглянуть на имена задействованных в проекте, чтобы с нетерпением ждать его премьеры. Создатель — Тейлор Шеридан, шоураннер и сценарист — Теренс Уинтер (««Клан Сопрано»»), а в главной роли — Сильвестр Сталлоне.

Премьера на стриминговом сервисе Paramount+ состоится 11 ноября.

Матёрый гангстер Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне) отбыл 25-летний тюремный срок и вышел на свободу в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют Манфреди в Талсу, штат Оклахома, но он и тут не пропадёт — главный герой медленно, но верно собирает новую команду, которая поможет ему сколотить свою собственную криминальную империю.

В проекте также задействованы Гаррет Хедлунд, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Макс Каселла, Доменик Ламбардоцци, Винсент Пьяцца, Джей Уилл и Алан С. Петерсон.

Теги
ВидеоКороль Талсы
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Источник фотографий: Depositphotos

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