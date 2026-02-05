 
 
Персонажей «Сказки о царе Салтане» показали на новых постерах фильма Сарика Андреасяна Как в манге: тизер-трейлер нового киберпанкового аниме «Призрак в доспехах» Свадьба Роберта Паттинсона и Зендеи закончится бедой и разбитыми носами Неделя кино на КГ — главные новости 5–11 января В мире животных: отрывок из научно-фантастической комедии Pixar «Прыгуны»
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
498

Кого ещё призывают из Техаса: Глен Пауэлл стал продюсером сериала по мотивам ужастика «Техасская резня бензопилой»

Источник: Empire

Каннибализировать семью каннибалов — это концептуально и по-голливудски. Определённое время несколько студий пытались урвать права на серию ужастиков «Техасская резня бензопилой».

В итоге франчайз перешёл под управление независимой студии A24, которая, судя по всему, тоже не против принять на грудь немножко высокоградусного наследия.

Планов, разумеется, уже выше крыши.

Сперва — сериал. Имеется и продюсер — Глен Пауэлл, который не может пройти мимо ничего техасского. Всё-таки родной штат, а гордиться нужно всем. Увы, вездесущая звезда играть в сериале не планирует, но вот функции исполнительного продюсера его вполне устраивают.

Режиссёром сериала назначен Джей Ти Моллнер — постановщик нашумевшего триллера 2023 года «Сталкер». В связи с этим он выступил с заявлением:

Я несколько раз заявлял публично, но не питаю никакого интереса к пересъёмкам идеальных фильмов, и оригинальная «Техасская резня бензопилой» — идеальна. Безумно почитаемые создатели произвели на свет нечто смелое, прорывное и значимое — это до сих пор считается золотым стандартом хоррора. Когда родилась идея сериального раскрытия этого мира, мне показалось, что сложно придумать лучший способ уважить первоисточник и продолжить развивать существующий фольклор. Невозможно представить лучших партнёров, чем команду A24.

Также готовится и полнометражный фильм, у которого не будет никаких повествовательных связей с сериалом. Ну а шоу доберётся до зрителей быстрее — всё-таки степень готовности у сериала выше.

Джей Ти МоллнерГлен ПауэллA24
