Кого ещё призывают из Техаса: Глен Пауэлл стал продюсером сериала по мотивам ужастика «Техасская резня бензопилой»

Каннибализировать семью каннибалов — это концептуально и по-голливудски. Определённое время несколько студий пытались урвать права на серию ужастиков «Техасская резня бензопилой».

В итоге франчайз перешёл под управление независимой студии A24, которая, судя по всему, тоже не против принять на грудь немножко высокоградусного наследия.

Планов, разумеется, уже выше крыши.

Сперва — сериал. Имеется и продюсер — Глен Пауэлл, который не может пройти мимо ничего техасского. Всё-таки родной штат, а гордиться нужно всем. Увы, вездесущая звезда играть в сериале не планирует, но вот функции исполнительного продюсера его вполне устраивают.

Режиссёром сериала назначен Джей Ти Моллнер — постановщик нашумевшего триллера 2023 года «Сталкер». В связи с этим он выступил с заявлением:

Я несколько раз заявлял публично, но не питаю никакого интереса к пересъёмкам идеальных фильмов, и оригинальная «Техасская резня бензопилой» — идеальна. Безумно почитаемые создатели произвели на свет нечто смелое, прорывное и значимое — это до сих пор считается золотым стандартом хоррора. Когда родилась идея сериального раскрытия этого мира, мне показалось, что сложно придумать лучший способ уважить первоисточник и продолжить развивать существующий фольклор. Невозможно представить лучших партнёров, чем команду A24.

Также готовится и полнометражный фильм, у которого не будет никаких повествовательных связей с сериалом. Ну а шоу доберётся до зрителей быстрее — всё-таки степень готовности у сериала выше.