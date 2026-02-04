Новые сериалы недели: второй сезон Fallout подходит к концу

Среда, 4 февраля
Четверг, 5 февраля
драма
В ролях Мануэль Гарсия-Рульфо, Нтаре Мвине, Кристофер Горэм, Нив Кэмпбелл
Создатель Дэвид Э. Келли
Отстранённый от дел после инцидента лос-анджелесский адвокат Микки Холлер стремится возродить свою карьеру. Он садится в своё фирменное авто и берётся за новое дело.
Суббота, 7 февраля
В ролях Simon Arblaster, Joel Abadal
Сериал, расширяющий вселенную «Спартака» не пришёлся по вкусу зрителям, зато критики остались в восторге. А дальнейшей судьбе проекта пока ничего не известно, что шоураннер Стивен С. Денайт на всякий случай уже написал сценарий второго сезона.
Воскресенье, 8 февраля
В ролях Кеке Палмер, Пола Пелл, Julia Duffy, Kapil Talwalkar, Mark Proksch, Джек Уайтхолл
Молодая пара возвращается в дом, где муж провёл детство, но сталкивается с угрозами со стороны новых соседей и раскрывает мрачные тайны своего улицы.
Сериал — новое детище Peacock и ремейк одноимённого фильма 1989 года. Только вместо Тома Хэнкса тут Кеке Палмер и Джек Уайтхолл.
