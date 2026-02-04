Новые сериалы недели: второй сезон Fallout подходит к концу

Премьера +

Peacock

Молодая пара возвращается в дом, где муж провёл детство, но сталкивается с угрозами со стороны новых соседей и раскрывает мрачные тайны своего улицы.

Сериал — новое детище Peacock и ремейк одноимённого фильма 1989 года. Только вместо Тома Хэнкса тут Кеке Палмер и Джек Уайтхолл.