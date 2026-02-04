 
 
СЕРИАЛЫ
97

Новые сериалы недели: второй сезон Fallout подходит к концу

Источник: Amazon

Среда, 4 февраля

 
Конец сезона2
Amazon Prime Video
Фоллаут Fallout

фантастика

В ролях Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Майкл Эмерсон

Создатель Женева Робертсон-Дуорет, Грэм Вагнер

Второй сезон Fallout уверенно держит заданную первым планку. Съёмки третьего начнутся уже этим летом.

Видео

Четверг, 5 февраля

 
Сезон4
Netflix
Линкольн для адвоката The Lincoln Lawyer

драма

В ролях Мануэль Гарсия-Рульфо, Нтаре Мвине, Кристофер Горэм, Нив Кэмпбелл

Создатель Дэвид Э. Келли

Отстранённый от дел после инцидента лос-анджелесский адвокат Микки Холлер стремится возродить свою карьеру. Он садится в своё фирменное авто и берётся за новое дело.

Видео

Суббота, 7 февраля

 
Конец сезона1
STARZ
Спартак: Дом Ашура Spartacus: House of Ashur

В ролях Simon Arblaster, Joel Abadal

Сериал, расширяющий вселенную «Спартака» не пришёлся по вкусу зрителям, зато критики остались в восторге. А дальнейшей судьбе проекта пока ничего не известно, что шоураннер Стивен С. Денайт на всякий случай уже написал сценарий второго сезона.

Видео

Воскресенье, 8 февраля

 
Премьера+
Peacock
Предместье The 'Burbs

В ролях Кеке Палмер, Пола Пелл, Julia Duffy, Kapil Talwalkar, Mark Proksch, Джек Уайтхолл

Молодая пара возвращается в дом, где муж провёл детство, но сталкивается с угрозами со стороны новых соседей и раскрывает мрачные тайны своего улицы.

Сериал — новое детище Peacock и ремейк одноимённого фильма 1989 года. Только вместо Тома Хэнкса тут Кеке Палмер и Джек Уайтхолл.

Видео

