Съёмки третьего сезона Fallout надеются начать летом 2026 года

На следующей неделе на стриминговом сервисе Prime Video начнёт выходить продолжение сериала Fallout. Сериал вернётся со вторым сезоном спустя более полутора лет после премьеры первого. И заранее известно, что вторым сезоном шоу не закончится, ведь Fallout заранее продлили на третий. И о нём уже есть кое-какие новости.

Создатели Fallout надеются возобновить съёмки, то есть начать производство третьего сезона летом 2026 года. Об этом рассазал исполнительный продюсер сериала Джонатан Нолан в интервью IGN. Он считает, что то, что происходит с телевидением — всё большее увеличение продолжительности между выходом сезонов — это печальная тенденция. По его словам, команда шоу не хочет, чтобы сериал терял свой размах, но они знают, что хотят вернуться как можно скорее.

Сериал основан на видеоигровом франчайзе Fallout. Главные роли в адаптации исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Мотен. Пернелл играет Люси Маклин, Гоггинс — Гуля, а Мотен — Максимуса.

Первый сезон шоу вышел на Prime Video целиком 10 апреля 2024 года. Премьера второго состоится 17 декабря. Новые эпизоды будут выходить по одному в неделю до 4 февраля 2026 года. Во втором сезоне, как и в первом, восемь серий.