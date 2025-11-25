 
 
Поиск
 
 
4
СЕРИАЛЫ
456

Третий сезон сериала «Ван-Пис» уже в производстве

Источник: Netflix

За месяцы по премьеры второго сезона сериала «Ван-Пис» стартовало производство следующего. Вчера стриминговый сервис Netflix объявил о начале съёмок третьего сезона приключенческого шоу и поделился специальной фотографией. Съёмки проходят в Кейптауне.

Промо-арт сериала «Ван-Пис»

Второй сезон дебютирует на видеосервисе 10 марта 2026 года. В продолжении Пираты соломенной шляпы должны посещать новые места каждые один-два эпизода. Попадут они и на зимний остров Драм. Там родился Тони Тони Чоппер, который присоединится к команде героических пиратов.

Луффи продолжает играть Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

В третьем сезоне появится Портгас Д. Эйс, названый старший брат Луффи. Его роль получил Шоло Маридуэнья («Синий жук», «Кобра Кай»).

Сериал основан на популярнейшей манге. Оригинал начал выходить летом 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Создатель работы Эйитиро Ода всё ещё не закончил свою историю и продолжает публиковать её главы. Летом 2022-го общий мировой тираж оригинала превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» остаётся самой популярной мангой в истории.

«Ван-Пис» давно превратился в огромный медиафранчайз, включающий аниме, побочную мангу, видеоигры и не только.

Теги
ГалереяВан-ПисNetflix
Комментарии (4)

Кино Сидни Суини отреагировала на один из худших стартовых уик-эндов в истории байопика «Кристи»
 
Кино «Супермен» собрал в мировом прокате больше, чем «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
 
Кино Николаса Кейджа угораздило стать отцом Иисуса в трейлере ужастика «Сын плотника»
 
Выбрали стулья с пиками: «Футурама» напоминает о скором возвращении новым трейлером
 
Премьеру супергеройского шоу «Фонари» передвинули на конец лета 2026 года
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
