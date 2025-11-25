Третий сезон сериала «Ван-Пис» уже в производстве

За месяцы по премьеры второго сезона сериала «Ван-Пис» стартовало производство следующего. Вчера стриминговый сервис Netflix объявил о начале съёмок третьего сезона приключенческого шоу и поделился специальной фотографией. Съёмки проходят в Кейптауне.

Второй сезон дебютирует на видеосервисе 10 марта 2026 года. В продолжении Пираты соломенной шляпы должны посещать новые места каждые один-два эпизода. Попадут они и на зимний остров Драм. Там родился Тони Тони Чоппер, который присоединится к команде героических пиратов.

Луффи продолжает играть Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

В третьем сезоне появится Портгас Д. Эйс, названый старший брат Луффи. Его роль получил Шоло Маридуэнья («Синий жук», «Кобра Кай»).

Сериал основан на популярнейшей манге. Оригинал начал выходить летом 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Создатель работы Эйитиро Ода всё ещё не закончил свою историю и продолжает публиковать её главы. Летом 2022-го общий мировой тираж оригинала превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» остаётся самой популярной мангой в истории.

«Ван-Пис» давно превратился в огромный медиафранчайз, включающий аниме, побочную мангу, видеоигры и не только.