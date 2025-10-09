 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Cuphead от мира скролл-шутеров: впечатления от игры Acecraft Сандра Буллок и Николь Кидман завершили съёмки в сиквеле романтического фэнтези «Практическая магия» Провальный ремейк «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем готов к цифровому выходу В перезапуске медицинского ситкома «Клиника» появится Джон К. Макгинли Окупаемость «Супермена» Джеймса Ганна вызывает сомнения
• • •
 
СЕРИАЛЫ
341

Пираты, гигантский кит Лабун и Крокус: новые постер и кадры второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис»

Источник: Netflix

Сериал «Ван-Пис» от Netflix вернётся со вторым сезоном только в 2026 году. Точной даты премьеры у него всё ещё нет, но зато СМИ продолжают делиться эксклюзивными материалами по сериалу. Так, сайт Entertainment Weekly разместил у себя новые постер и кадры грядущего сезона. На них есть команда героических Пиратов соломенной шляпы, гигантский кит Лабун, что обитает рядом с маяком у Мысов-Близнецы, и смотритель маяка Крокус. Роль последнего исполняет Клайв Расселл («Игра престолов»).

«Ван-Пис» заранее продлили на третий сезон, поэтому второй точно не станет последним.

Постеры сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис»

Сериал является адаптацией манги, которую с 1997 года публикует Эйитиро Ода. В августе 2022-го общий мировой тираж оригинальной работы превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Недавно завершились съёмки пятого сезона фэнтези «Ведьмак», и стала известна дата премьеры четвёртого сезона костюмированной любовной драмы «Бриджертоны». Оба этих сериала также выходят на Netflix.

Теги
ГалереяВан-ПисNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

5Пираты и Реверс Маунтин: свежие постер и кадры второго сезона сериала «Ван-Пис» по самой успешной манге в истории 5Пираты в Логтауне: очередные постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире 6Чоппер в специальном ролике рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Ван-Пис»

Тоже интересно

0Рецензия и отзывы на фильм «Клуб убийств по четвергам» 1IDW привлечёт внимание фанатов к новому сюжету в «Черепашках-ниндзя» с помощью разных обложек 11Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон доводят себя до ручки в трейлере драмы «Умри, моя любовь» 7Световые мечи, полёты и экшен в новом трейлере третьего сезона антологии «Звёздные войны: Видения» 6Мэл Гибсон окажется на страже американо-мексиканской границы в триллере о нелегальной иммиграции

Далее на КГ

2
Ребекка Фергюсон определяет степень вины Криса Пратта в трейлере фильма Тимура Бекмамбетова «Милосердие»
 0
Теперь Брэдли Купер хочет стать мужем Марго Робби и отцом Джорджа Клуни
 12
Никаких драконов и престолов: тизер-трейлер сериала «Рыцарь семи королевств»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 21
Нельзя просто взять и осудить нациста Рассела Кроу в трейлере драмы «Нюрнберг»
 21
Окупаемость «Супермена» Джеймса Ганна вызывает сомнения
 9
Режиссёр первой «Пилы» Джеймс Ван глубоко погружён в обновление серии
 18
Приключенческая комедия «Волчок» получила постер
 0
Брутальная девушка-гладиатор продолжает битву с тварями и собственными грехами в третьей выпуске Heavy Metal
 5
У сериала «Декстер: Воскрешение» будет второй сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Мультфильм «Элио» от студии Pixar провалился в прокате и уже появился в цифре
 
Кино Бесконечный переход: новый тизер хоррора «Выход 8»
 
Кино Убийца Мадс Миккельсен ищет детских чудовищ на первом кадре ужастика «Пыльный кролик»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 597: Соблазнение жука
 
Аниме У аниме «Я переродился торговым автоматом и теперь блуждаю в подземельях» будет третий сезон
 
Кино Дэйв Батиста попробует отрубить голову Генри Кавиллу в ремейке «Горца»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
 
9Ноль кадров в секунду – 598: Празднично-фестивальный
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 
3Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru