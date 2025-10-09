Пираты, гигантский кит Лабун и Крокус: новые постер и кадры второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис»

Сериал «Ван-Пис» от Netflix вернётся со вторым сезоном только в 2026 году. Точной даты премьеры у него всё ещё нет, но зато СМИ продолжают делиться эксклюзивными материалами по сериалу. Так, сайт Entertainment Weekly разместил у себя новые постер и кадры грядущего сезона. На них есть команда героических Пиратов соломенной шляпы, гигантский кит Лабун, что обитает рядом с маяком у Мысов-Близнецы, и смотритель маяка Крокус. Роль последнего исполняет Клайв Расселл («Игра престолов»).

«Ван-Пис» заранее продлили на третий сезон, поэтому второй точно не станет последним.

Сериал является адаптацией манги, которую с 1997 года публикует Эйитиро Ода. В августе 2022-го общий мировой тираж оригинальной работы превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Недавно завершились съёмки пятого сезона фэнтези «Ведьмак», и стала известна дата премьеры четвёртого сезона костюмированной любовной драмы «Бриджертоны». Оба этих сериала также выходят на Netflix.