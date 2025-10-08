 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Хоррор «Орудия» собрал в мировом прокате более $ 200 млн при бюджете в $ 38 млн Сильная Блейк Лайвли окажется на необитаемом острове с бесполезным мужиком Мадс Миккельсен и создатель «Ганнибала» защищают ребёнка от чудовищ в трейлере фильма «Поймать монстра» Райан Гослинг и Флинн Грей на новом фото со съёмок «Звёздных войн: Старфайтер» Саблезубый ещё никогда не был таким симпатичным: первые страницы и обложки комикса Laura Kinney: Sabretooth
• • •
 
СЕРИАЛЫ
156

Пираты и Реверс Маунтин: свежие постер и кадры второго сезона сериала «Ван-Пис» по самой успешной манге в истории

Источник: Netflix

Сайт Teen Vogue опубликовал новые постер и эксклюзивные кадры второго сезона сериала «Ван-Пис». На постере изображён корабль Пиратов соломенной шляпы и гора Реверс Маунтин (Обратная гора).

Сам новый сезон дебютирует на видеосервисе Netflix в 2026 году. В продолжении пиратов-героев ждут новые приключения, друзья, враги, а также встреча с Тони Тони Чоппером, который станет врачом команды.

Постеры сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис»

«Ван-Пис» основан на одноимённой манге, которую создал Эйитиро Ода. Первый сезон игровой адаптации вышел на Netflix 31 августа 2023 года. Сериал уже продлён на третий сезон.

Оригинальная манга публикуется с июля 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha и всё ещё не закончена. На данный момент она собрана в 112 томов.

По состоянию на август 2022-го общий мировой тираж оригинала превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории. Эта работа породила огромный медиафранчайз включающий побочную мангу, видеоигры, аниме и не только.

Теги
ГалереяВан-ПисNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

5Пираты в Логтауне: новые постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире 4Известны первые исполнители ролей в экранизации романа «Эпоха невинности» от Netflix 1Четвёртый сезон костюмированной любовной драмы «Бриджертоны» выйдет зимой 2026 года 5Сериал «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких отснят 18За месяц до премьеры четвёртого сезона «Ведьмака» завершились съёмки пятого

Тоже интересно

0Серия кассовых аниме-хитов «Детектив Конан» продолжится 29-м фильмом 6Существо и Галактус из «Фантастической четвёрки» показали свои истинные лица (фото) 1У «Игры в кальмара 3» есть новый рекорд и третье место в топе самых популярных неанглоязычных шоу Netflix 25Райан Гослинг и Флинн Грей на новом фото со съёмок «Звёздных войн: Старфайтер» 14Новые «Зловещие мертвецы» уже развернули съёмочную деятельность (фото)

Далее на КГ

0
Какая отвратительная рожа: художник предыстории «Абсолютного» Джокера показал ещё одну картинку с ним
 0
Репер Пост Малоун продолжит творчески гонять большой грузовик в продолжении комикса Big Rig
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Школьный автобус»
 7
«Схватка 2» режиссёра Майкла Манна с Леонардо Дикаприо, Брэдли Купером и Адамом Драйвером уходит туда, где деньги
 0
Бэтмен безуспешно пытается прогнать Женщину-кошку перед боем с Бейном на станицах Absolute Batman #13
 7
Студия Disney нашла новую британскую Джоан Роулинг со своим успешным аналогом «Гарри Поттера»
 4
Аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» обогнало по сборам в мировом прокате «Супермена» и «Формулу 1»
 0
ЕВА-654: Прямая трансляция
 1
Тираж манги «Кагурабати» об охоте за зачарованными мечами превысил 3 млн копий
 16
Лиам Хемсворт ведьмачит по-новому в трейлере четвёртого сезона «Ведьмака»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме ЕВА-650: Неопознанный летающий петух
 
Игры Shinobi: Art of Vengeance — ещё одно успешное возрождение классики от Sega
 
Кино «Заклятие 4: Последний обряд» ставит рекорды серии на первых сеансах
 
Игры Первые отзывы на хоррор Cronos: The New Dawn от авторов Silent Hill 2
 
Блэйд шинкует мёртвых супергероев в трейлере сериала «Зомби Марвел»
 
Игры Electronic Arts продали Саудовской Аравии и её друзьям за 55 миллиардов долларов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
 
9Ноль кадров в секунду – 598: Празднично-фестивальный
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 
3Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru