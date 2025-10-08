Пираты и Реверс Маунтин: свежие постер и кадры второго сезона сериала «Ван-Пис» по самой успешной манге в истории

Сайт Teen Vogue опубликовал новые постер и эксклюзивные кадры второго сезона сериала «Ван-Пис». На постере изображён корабль Пиратов соломенной шляпы и гора Реверс Маунтин (Обратная гора).

Сам новый сезон дебютирует на видеосервисе Netflix в 2026 году. В продолжении пиратов-героев ждут новые приключения, друзья, враги, а также встреча с Тони Тони Чоппером, который станет врачом команды.

«Ван-Пис» основан на одноимённой манге, которую создал Эйитиро Ода. Первый сезон игровой адаптации вышел на Netflix 31 августа 2023 года. Сериал уже продлён на третий сезон.

Оригинальная манга публикуется с июля 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha и всё ещё не закончена. На данный момент она собрана в 112 томов.

По состоянию на август 2022-го общий мировой тираж оригинала превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории. Эта работа породила огромный медиафранчайз включающий побочную мангу, видеоигры, аниме и не только.