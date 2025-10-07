 
 
Пара страниц и обложек к первому выпуску кроссовера «Хищник убивает вселенную Marvel» Героическая эпопея продолжается: вышел комикс «Ящеры против Русов» В «Хищнике: Планета смерти» главный герой — изгой-стоик в традициях Конана Варвара и Безумного Макса (фото) Ребекка Фергюсон ждёт прилёта ядерной ракеты в тизере триллера «Динамитный Дом» Создатель Спауна рассказал, как он обхитрил DC на миллионы долларов
СЕРИАЛЫ
119

Лиам Хемсворт ведьмачит по-новому в трейлере четвёртого сезона «Ведьмака»

Потоковый сервис Netflix вбросил полный трейлер фэнтези-сериала «Ведьмак». Дотянув до четвёртого сезона, шоу пришлось менять исполнителя главной роли. Генри Кавилл передал свой парик и прочие атрибуты борца с нечистью Лиаму Хемсворту:

ВидеоВедьмак
Комментарии

