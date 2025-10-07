Лиам Хемсворт ведьмачит по-новому в трейлере четвёртого сезона «Ведьмака»

Потоковый сервис Netflix вбросил полный трейлер фэнтези-сериала «Ведьмак». Дотянув до четвёртого сезона, шоу пришлось менять исполнителя главной роли. Генри Кавилл передал свой парик и прочие атрибуты борца с нечистью Лиаму Хемсворту:
