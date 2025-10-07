Телеовощи. Выпуск 620: Опять выходим на связь

-
- Содержание
Оценки
Содержание
Оценки эпизодов
|03:59 —
|Обсуждение новостей
|45:45 —
|«Чед Пауэрс» (Chad Powers) — 1x01—02
|01:05:52 —
|«Алиса в Пограничье» — 3x01—02
|01:16:54 —
|Space King — 1x01—03
|01:20:20 —
|«Дом Гиннесса» — 1x01—02
|01:38:51 —
|«Медленные лошади» — 5x02
|01:49:31 —
|«Миротворец» — 2x06
|02:01:13 —
|«Король Талсы» — 3x02
|02:06:49 —
|Лариса про «Офис»
|02:11:51 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 3x08
|02:27:14 —
|«Мажор» — 1x01
|02:45:06 —
|«Конь БоДжек» — 1x05
|03:02:35 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x10
|03:14:26 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x05
|03:31:41 —
|«Зена — королева воинов» — 2x04
|03:49:14 —
|«Ангел» — 3x09
|03:54:15 —
|«Шахта» — 1x02
|04:06:59 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|04:13:27 —
|«Трансметрополитен»
|04:33:00 —
|Завершение и благодарности спонсорам
