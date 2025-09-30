Телеовощи. Выпуск 619: Список соблазнителя

-
|03:59 —
|Обсуждение новостей
|26:26 —
|«Подноготная» (The Lowdown) — 1x01
|33:42 —
|«Зомби Marvel» (Marvel Zombies) — 1x01—04
|43:09 —
|«Отель с привидениями» (Haunted Hotel) — 1x01—02
|49:06 —
|«Медленные лошади» — 5x01
|01:01:22 —
|«Король Талсы» — 3x01
|01:08:46 —
|«Дом Гиннесса» (House of Guinness) — 1x01
|01:18:40 —
|«Чужой: Земля» — 1x08 (финал сезона)
|02:01:37 —
|«Футурама» — 13x02—04
|02:13:50 —
|«Южный Парк» — 27x05
|02:21:43 —
|«Список смертников: Тёмный волк» — 1x07 (финал сезона)
|02:38:00 —
|«Миротворец» — 2x05
|02:46:47 —
|«Газета» — 1x03—04
|02:49:52 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 3x08
|02:57:31 —
|«Поколение „Ви“» — 2x01—04
|03:12:05 —
|«Конь БоДжек» — 1x04
|03:22:05 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x09
|03:31:49 —
|«Зена — королева воинов» — 2x03
|03:38:56 —
|«Ангел» — 3x08
|03:44:18 —
|«Шахта» — 1x01
|03:54:03 —
|Завершение и благодарности спонсорам
