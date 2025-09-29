Новые сериалы недели: «Монстр» Чарли Ханнэм и «Чад Пауэрс» Глен Пауэлл

Среда, 1 октября
комедия
В ролях Глен Пауэлл, Перри Мэттфелд, Стив Зан, Тоби Хасс, Клейн Кроуфорд, Винн Эверетт
Опозоренный квотербек колледжа по имени Расс Холлидей выдает себя за Чада Пауэрса и присоединяется к испытывающей трудности южной команде, чтобы возродить свою футбольную карьеру.
Не совсем понятно, для кого и зачем, но потоковый сервис Hulu сделал это. Комедия «Чад Пауэрс» таковой является лишь на бумаге, о чём ясно свидетельствуют первые отзывы критиков — 50% одобрения на Rotten Tomatoes маловато даже для режиссёра «Локи». Зато мы выяснили, что и Глена Пауэлла можно испортить.
комедия, романтический
В ролях Роуз Бирн, Сет Роген, Люк Макфарлейн, Тре Хейл, Эндрю Лопес, Карла Галло
Создатель Франческа Дельбанко, Николас Столлер
Сериал с Роуз Бирн и Сетом Рогеном пока не получил продление на третий сезон.
Четверг, 2 октября
комедия
В ролях Кинта Брансон, Тайлер Джеймс Уильямс, Джанелл Джеймс, Крис Перфетти, Лиза Энн Уолтер, Шерил Ли Ральф
Несколько самоотверженных учителей работают в одной из худших государственных школ.
«Начальная школа Эбботт», и так продержавшаяся в эфире дольше, чем все рассчитывали, заканчивать явно не собирается. Шестой сезон пока не анонсирован, но судя по многочисленным и регулярным номинациям на различные премии, он не за горами.
Пятница, 3 октября
В ролях Эван Питерс, Нинси Нэш, Ричард Дженкинс, Молли Рингуолд, Пенелопа Энн Миллер, Dyllon Burnside
Сериал-антология Райана Мёрфи про самых конченых маньяков в истории.
Netflix продолжает пугать всех до чёртиков. Третий сезон сериала «Монстр» расскажет историю очередного отбитого на всю голову маньяка, играет которого исхудавший и неузнаваемо-безбородый Чарли Ханнэм. Даже не знаем, что пугает больше — сама история или этот его внешний вид.
Снято до жути стильно и эффектно. Но не покидает ощущение, что у человека, всё это затеявшего и явно помешавшегося на маньяках, есть определённые проблемы.
Две сестры-сироты путешествуют по городу, полному людей, словно сошедших со страниц фэнтези и сказок, сталкиваясь с героями и злодеями и расследуя тайну пропажи своих родителей.
Мультсериал Apple TV+ по одноимённому книжному циклу писателя Майкла Бакли.
Конец сезона 1]
Сериал-приквел «Чужестранки» получил продление на второй сезон ещё до премьеры первого, так что фанаты могут спать спокойно.
Воскресенье, 5 октября
В ролях Бенджамин Уэйнрайт, Стефани Мартини, Nathalie Armin
Главный инспектор Жюль Мегрэ, восходящая звезда судебной полиции, возглавляет элитное полицейское подразделение La Crim, ответственное за расследование всех тяжких преступлений в Париже и его окрестностях. Мегрэ — неординарный молодой детектив, которому есть что доказать. Он неутомим в своих расследованиях, обладает сверхъестественной способностью проникать в душу преступникам и непревзойденным знанием Парижа и парижан.
Забудьте про старых Мегрэ! Новый Меегрэ в исполнении Бенжамина Вейнрайта молод и хорош собою.
