Новые сериалы недели: «Монстр» Чарли Ханнэм и «Чад Пауэрс» Глен Пауэлл

Премьера +

Hulu

Опозоренный квотербек колледжа по имени Расс Холлидей выдает себя за Чада Пауэрса и присоединяется к испытывающей трудности южной команде, чтобы возродить свою футбольную карьеру.

Не совсем понятно, для кого и зачем, но потоковый сервис Hulu сделал это. Комедия «Чад Пауэрс» таковой является лишь на бумаге, о чём ясно свидетельствуют первые отзывы критиков — 50% одобрения на Rotten Tomatoes маловато даже для режиссёра «Локи». Зато мы выяснили, что и Глена Пауэлла можно испортить.