Поиск
 
 
СЕРИАЛЫ
85

Новые сериалы недели: «Монстр» Чарли Ханнэм и «Чад Пауэрс» Глен Пауэлл

Источник: Netflix

Среда, 1 октября

 
Премьера+
Hulu
Чад Пауэрс Chad Powers

комедия

В ролях Глен Пауэлл, Перри Мэттфелд, Стив Зан, Тоби Хасс, Клейн Кроуфорд, Винн Эверетт

Опозоренный квотербек колледжа по имени Расс Холлидей выдает себя за Чада Пауэрса и присоединяется к испытывающей трудности южной команде, чтобы возродить свою футбольную карьеру.

Не совсем понятно, для кого и зачем, но потоковый сервис Hulu сделал это. Комедия «Чад Пауэрс» таковой является лишь на бумаге, о чём ясно свидетельствуют первые отзывы критиков — 50% одобрения на Rotten Tomatoes маловато даже для режиссёра «Локи». Зато мы выяснили, что и Глена Пауэлла можно испортить.

Видео

 
Конец сезона2
Apple TV+
Платонические отношения Platonic

комедия, романтический

В ролях Роуз Бирн, Сет Роген, Люк Макфарлейн, Тре Хейл, Эндрю Лопес, Карла Галло

Создатель Франческа Дельбанко, Николас Столлер

Сериал с Роуз Бирн и Сетом Рогеном пока не получил продление на третий сезон.

Видео

Четверг, 2 октября

 
Сезон5
ABC (US)
Начальная школа „Эбботт“ Abbott Elementary

комедия

В ролях Кинта Брансон, Тайлер Джеймс Уильямс, Джанелл Джеймс, Крис Перфетти, Лиза Энн Уолтер, Шерил Ли Ральф

Несколько самоотверженных учителей работают в одной из худших государственных школ.

«Начальная школа Эбботт», и так продержавшаяся в эфире дольше, чем все рассчитывали, заканчивать явно не собирается. Шестой сезон пока не анонсирован, но судя по многочисленным и регулярным номинациям на различные премии, он не за горами.

Пятница, 3 октября

 
Премьера+
Netflix
Монстры: История Эда Гейна Monster: The Ed Gein Story

В ролях Эван Питерс, Нинси Нэш, Ричард Дженкинс, Молли Рингуолд, Пенелопа Энн Миллер, Dyllon Burnside

Сериал-антология Райана Мёрфи про самых конченых маньяков в истории.

Netflix продолжает пугать всех до чёртиков. Третий сезон сериала «Монстр» расскажет историю очередного отбитого на всю голову маньяка, играет которого исхудавший и неузнаваемо-безбородый Чарли Ханнэм. Даже не знаем, что пугает больше — сама история или этот его внешний вид.

Снято до жути стильно и эффектно. Но не покидает ощущение, что у человека, всё это затеявшего и явно помешавшегося на маньяках, есть определённые проблемы.

Видео

 
Премьера+
Apple TV+
Сёстры Гримм The Sisters Grimm

Две сестры-сироты путешествуют по городу, полному людей, словно сошедших со страниц фэнтези и сказок, сталкиваясь с героями и злодеями и расследуя тайну пропажи своих родителей.

Мультсериал Apple TV+ по одноимённому книжному циклу писателя Майкла Бакли.

Видео

 
Чужестранка: Кровь от крови моей Blood of My Blood

Конец сезона 1]

Сериал-приквел  «Чужестранки» получил продление на второй сезон ещё до премьеры первого, так что фанаты могут спать спокойно.

Воскресенье, 5 октября

 
Премьера+
PBS
Мегрэ Maigret

В ролях Бенджамин Уэйнрайт, Стефани Мартини, Nathalie Armin

Главный инспектор Жюль Мегрэ, восходящая звезда судебной полиции, возглавляет элитное полицейское подразделение La Crim, ответственное за расследование всех тяжких преступлений в Париже и его окрестностях. Мегрэ — неординарный молодой детектив, которому есть что доказать. Он неутомим в своих расследованиях, обладает сверхъестественной способностью проникать в душу преступникам и непревзойденным знанием Парижа и парижан.

Забудьте про старых Мегрэ! Новый Меегрэ в исполнении Бенжамина Вейнрайта молод и хорош собою.

Видео

