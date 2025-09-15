 
 
Новый «Ледниковый период» достигнет «Точки кипения» зимой 2027 года «Заклятие 4: Последний обряд» ставит рекорды серии на первых сеансах Рецензия и отзывы на фильм «Орудия» Понятная DC и непредсказуемая Marvel: Фрэнк Грилло сравнил две киновселенные Грядущий выпуск перезапущенного Witchblade обещает дать новый костюм главной героине
СЕРИАЛЫ
703

Победители «Эмми 2025»: триумф «Студии», «Переходного возраста» и «Больницы Питт»

Источник: Apple

Нынешняя церемония вручения премий «Эмми» обошлась без неожиданностей, по большому счёту раздав награды самым громким проектам этого года. Так «Переходный возраст» забрал все призы в своей категории, оставив, таким образом, не у дел «Пингвина» и буквально вжившегося в роль Колина Фаррелла (спасибо, что у Кристин Милиоти не было конкуренток). Эпизодически смешная «Студия» была названа лучшей комедией, обеспечив наградой играющего самого себя Сета Рогена — и, нет, они не поблагодарили Сэла Саперстина! Ну а «Больница Питт» во главе с Ноа Уайли оставила за собой драматическую категорию.

Полный список победителей «Эмми 2025»:

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лyчший мини-cepиaл или тeлeaнтoлoгия

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лyчший aктёp мини-cepиaлa

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Приглашённый актёр в комедии

Приглашённая актриса в комедии

Приглашённый актёр в драме

Приглашённая актриса в драме

Больница ПиттКиностудияПереходный возраст
