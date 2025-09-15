Победители «Эмми 2025»: триумф «Студии», «Переходного возраста» и «Больницы Питт»

Нынешняя церемония вручения премий «Эмми» обошлась без неожиданностей, по большому счёту раздав награды самым громким проектам этого года. Так «Переходный возраст» забрал все призы в своей категории, оставив, таким образом, не у дел «Пингвина» и буквально вжившегося в роль Колина Фаррелла (спасибо, что у Кристин Милиоти не было конкуренток). Эпизодически смешная «Студия» была названа лучшей комедией, обеспечив наградой играющего самого себя Сета Рогена — и, нет, они не поблагодарили Сэла Саперстина! Ну а «Больница Питт» во главе с Ноа Уайли оставила за собой драматическую категорию.

Полный список победителей «Эмми 2025»:

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лyчший мини-cepиaл или тeлeaнтoлoгия

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лyчший aктёp мини-cepиaлa

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Приглашённый актёр в комедии

Джон Бернтал («Медведь»)

Мартин Скорсезе («Студия»)

Дэйв Франко («Студия»)

Брайан Крэнстон («Студия»)

Рон Ховард («Студия»)

Энтони Маки («Студия»)

Приглашённая актриса в комедии

Оливия Колман («Медведь»)

Джейми Ли Кёртис («Медведь»)

Синтия Эриво («Покерфейс»)

Зои Кравиц («Студия»)

Робби Хоффман («Хитрости»)

Джулианна Николсон («Хитрости»)

Приглашённый актёр в драме

Приглашённая актриса в драме