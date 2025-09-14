Новые сериалы недели: криминальный триллер с Джудом Лоу, спин-офф «Пацанов» и возвращение «Короля Талсы»

Понедельник, 15 сентября
мультфильм, комедия, фантастика
В ролях Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио, Тресс Макнилл, Фил Ламарр, Лорен Том
Создатель Мэтт Грейнинг
Сериал начинается с того, что разносчик пиццы из Нью-Йорка Филипп Дж. Фрай случайно был заморожен в криогенной камере ровно в 00 часов 00 минут 00 секунд 1 января 2000 года и разморожен 999 лет и 364 дня спустя — 31 декабря 2999 года. Фрай оказывается в далёком будущем в городе Новый Нью-Йорк.
Среда, 17 сентября
драма
В ролях Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Нестор Карбонелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс
Создатель Керри Эрин, Брайан Стелтер
Производственная драма расскажет о закулисье всего медийного пространства Нью-Йорка. В центре истории — три журналиста на разных этапах своей карьеры. Когда Митча Кесслера увольняют из-за обвинений в домогательствах, опытная Алекс Ливай остаётся главной и единственной звездой утреннего шоу, пока не появляется другая ведущая, способная её потеснить.
В четвёртом сезоне «Утреннего шоу» к Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Билли Крудапу присоединятся Марион Котийяр, Джереми Айронс и Бойд Холдбрук, а также вернувшийся после третьего сезона Джон Хэмм. На этот раз сериал поднимет тему доверия — кому верить во времена искусственного интеллекта и дипфейков, и как при этом выживать настоящей журналистике. И никакой политики — как сообщила шоураннер Мими Ледер, этот сезон закончится аккурат перед президентскими выборами в США.
фантастика
В ролях Джaз Cинклep, Пaтpик Швapцeнeггep, Шeлли Koнн, Шoн Пaтpик Toмac, Mэдди Филлипc, Aлeкcaндpa Kacтильo
Создатель Эван Голдберг, Эрик Крипке, Крэйг Розенберг
B цeнтpe cюжeтa — иcтopии cтyдeнтoв-бyнтapeй, pacкpывaющиx тёмныe тaйны yникaльнoгo yчeбнoгo зaвeдeния для молодых и перспективных обладателей сверхспособностей из вселенной «Пацанов».
Второй сезон спин-оффа «Пацанов» вот-вот явит миру самого могущественного супера, способного уделать самого Хоумлендера... Речь, разумеется, о главной героине Мари Моро в исполнении Джаз Синклер. К такому нас жизнь не готовила. Наставлять школоту в этот раз отправили Эрин Мориарти, явно призванную сюда поднять рейтинги. К своим ролям вернутся все, кроме, очевидно, Чанса Педромо — создатели обещали должным образом почтить память разбившегося на мотоцикле актёра.
драма, детектив
В ролях Кэйтлин Олсон, Джависия Лесли, Дениз Акдениз, Джуди Рейес, Дэниел Сунджата, Мэттью Лэмб
Морган — мать-одиночка, воспитывающая троих детей. От остальных матерей-одиночек её отличает исключительный ум, а также тяга к раскрытию всевозможных преступлений. Последнее положило начало необычному партнёрству с детективом полиции. Теперь Морган занимается тем, что ей нравится и по плечу — расследует убийства.
«Большой потенциал» на первый взгляд кажется типичным детективным процедуралом родом из начала 2000-х, и на второй взгляд таковым и является. Видимо, это не так уж и плохо, потому что критика у сериала невероятно хорошая — 96% на Rotten Tomatoes в принципе сложно логически объяснить. Говорят, он очень лёгкий и приятный, да и Кэйтлин Олсон невероятно хороша — отсюда и второй сезон.
Четверг, 18 сентября
В ролях Джейсон Бейтман, Джуд Лоу
Джейк Фридкен — владелец «Чёрного кролика», одного из самых популярных ресторанов в Нью-Йорке. Бизнес и привычный образ жизни Джейка оказываются под угрозой, когда в его жизнь возвращается беспокойный брат Винс.
Без пяти минут Владимир Владимирович Джуд Лоу в роли успешного нью-йоркского ресторатора и Джейсон Бейтман в роли его бедового брата — на такой тандем должно быть интересно посмотреть. Критики уже посмотрели и оценили (высоко). Сам Лоу продюсировал, Бейтман срежиссировал два эпизода, а создателем выступил Зак Бэйлин, известный по сценариям к «Королю Ричарду», «Криду 3» и «Безмолвному братству», вместе с Кейт Сасман.
Пятница, 19 сентября
мультфильм, семейный, комедия
Мать-одиночка двоих детей пытается управлять отелем с привидениями. Ей помогает брат, который является одним из призраков, обитающих в отеле, считает что у других призраков есть неплохие идеи.
Создателем проекта значится Мэтт Роллер, ответственный в том числе за «Рика и Морти», «Сообщество» и «Спецагента Арчера», что само по себе настраивает на оптимистичный лад. Придётся дать новому мультсериалу Netflix шанс.
Воскресенье, 21 сентября
драма
В ролях Сильвестр Сталлоне, Доменик Ломбардоззи, Макс Каселла, Венсан Пьяцца
Создатель Тейлор Шеридан
Мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди вышел на свободу после 25-летней отсидки и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют гангстера в Талсу, штат Оклахома. Но надеявшиеся там его похоронить просчитались — Манфреди постепенно собирает вокруг себя новую команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.
«Король Талсы» и зрительских сердец Сильвестр Сталлоне возвращается с третьим по счёту сезоном. Дабы окончательно закрепить успех, вместе со Слаем теперь будут разруливать Роберт Патрик и Сэмюэл Л. Джексон. Неплохой такой состав для сериала от Paramount+, даже от Тейлора Шеридана.
