Новые сериалы недели: криминальный триллер с Джудом Лоу, спин-офф «Пацанов» и возвращение «Короля Талсы»

Сезон 4

Apple TV+

Производственная драма расскажет о закулисье всего медийного пространства Нью-Йорка. В центре истории — три журналиста на разных этапах своей карьеры. Когда Митча Кесслера увольняют из-за обвинений в домогательствах, опытная Алекс Ливай остаётся главной и единственной звездой утреннего шоу, пока не появляется другая ведущая, способная её потеснить.

В четвёртом сезоне «Утреннего шоу» к Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Билли Крудапу присоединятся Марион Котийяр, Джереми Айронс и Бойд Холдбрук, а также вернувшийся после третьего сезона Джон Хэмм. На этот раз сериал поднимет тему доверия — кому верить во времена искусственного интеллекта и дипфейков, и как при этом выживать настоящей журналистике. И никакой политики — как сообщила шоураннер Мими Ледер, этот сезон закончится аккурат перед президентскими выборами в США.