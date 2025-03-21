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Apple+ убыточен: сервис с сериалами «Разделение», «Тед Лассо» и «Укрытие» теряет более $ 1 млрд в год

Источник: Apple+

Сайт Variety написал об убытках стримингового сервиса Apple TV+ со ссылкой на отчёт бизнес-СМИ The Information, ориентированного на технологическую индустрию.

По данным из отчёта, видеосервис компании Apple теряет более $ 1 млрд в год. На контент для площадки компания тратит около $ 4,5 млрд ежегодно, что меньше $ 5 млрд в прошлые годы. А всего у Apple TV+ около 45 млн подписчиков. Эти цифры также взяты у The Information.

Но Variety пишет, что $ 1 млрд годовых убытков — не так много для Apple в контексте общего бизнеса, который в основном подпитывается продажами iPhone. Компания получила $ 391 млрд выручки и сообщила о чистой прибыли в размере $ 93,7 млрд за свой финансовый год, закончившийся в сентябре 2024-го.

Variety указывает на то, что Apple не раскрывает данные о финансах или подписчиках своего видеосервиса. Стриминговый бизнес является частью сегмента услуг компании, который включает Apple Music, App Store и не только. Выручка же в сегменте услуг достигла $ 26,3 млрд за квартал, закончившийся в 2024-м, что на 14% больше, чем годом ранее.

На Apple+ выходят такие шоу, как «Разделение», «Тед Лассо», «Укрытие», «Утреннее шоу», «Медленные лошади», «Мистический квест» и другие. В начале этого года «Разделение» стало самым просматриваемым сериалом на видеосервисе.

Теги
РазделениеApple TV+
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