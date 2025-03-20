Шокирующий Ниган с любимой битой в трейлере второго сезона «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Есть во вселенной «Ходячих мертвецов» персонажи, которые стоят на голову выше всех остальных. Дяденька Ниган, собственно, один из таких. Он точно был достоин собственного спин-оффа, хотя ему приходится делить его с Мэгги. Но их связывает общая история, поэтому пусть будет так.

Если вы, как зритель, соскучились по худшей версии персонажа Джеффри Дина Моргана, когда он начинает шутить и пускать в ход свою либимую биту Люсиль, то полноценный трейлер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» для вас:

Премьера стартует 4 мая на AMC.

Второй сезон погружает Нигана в бандитские разборки Нью-Йорка, города, где никто не спит и не умирает. Борьба за власть продолжается и в условиях постапокалипсиса. Теперь зомби не просто угроза, а ещё важный ресурс.