Первый взгляд на Супергёрл Милли Олкок в сериале «Сирены» от Netflix

Звёздочка «Дома дракона» и новая Супергёрл Милли Олкок засветилась на первых кадрах нового сериала Netflix — чёрной комедии «Сирены». Вместе с ней главные роли исполнят Мэган Фэйхи («Белый лотос») и Джулианна Мур — эффектное трио. Ну есть ещё и Кевин Бэйкон с Гленном Хоуэртоном.

По сюжету Девон (Фэйхи) замечает очень странные отношения своей сестры Симон (Олкок) с её новым боссом — загадочной светской львицой Микаэлой Келл (Мур). Мир роскоши и богатства становится для Симон как наркотик, и Девон решает вмешаться, но она и не подозревает, с каким грозным противником столкнулась. Создатели обещают острое, сексуальное и мрачновато-забавное зрелище.

5-серийная адаптация пьесы Молли Смит Метцлер, которая и выступит шоураннером, выйдет на Netflix уже 22 мая.