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«МонстроВселенная» от Legendary разрастается: будет ещё один комикс, где покажут других кайдзю

Источник: Legendary Comics

Мы только написали про комикс «Возвращение на Остров черепа», как грянул уже новый анонс. Читателей ждёт очередное ответвление «МонстроВселенной», где решили собрать как можно больше кайдзю. Legendary Comics представит поклонникам Monsterverse Declassified — новую антологию, которая появится в магазинах комиксов этой весной. Пока нет подробностей о творческой команде или направлении, но в Declassified будут фигурировать Абаддон, Тиамат, Бегемот и ещё больше так называемых Титанов.

В этой антологии будет представлен один день из жизни Дага, «самого маленького Титана из всех», что должно стать довольно увлекательной историей для поклонников серии.

А вот официальный синопсис:

Исследуйте неизведанные уголки «МонстроВселенной» в этой захватывающей графической антологии, посвящённой ранее засекреченным мифам и происхождению огромных тварей, которых мы знаем в качестве Титанов!

Станьте свидетелем явления восьминогого ужаса Абаддона, который может быть (а может и не быть) прародителем всех арахнидов. Пройдитесь по монолитным следам Бегемота, громоздкого защитника уязвимых биомов по всему миру. Узнайте о наследии Тиамат, которое продолжает жить в древних сказаниях и футуристических технологиях. И проследите один день из жизни самого маленького Титана из всех, Титана... Дага.

Всё это и многое другое стало известно благодаря новым документам из надёжных архивов «Монарха» — таинственного агентства первооткрывателей и защитников во времена монстров. Пусть миф станет вашим компасом в этом путешествии по миру гигантских созданий...

Цитата из пресс-релиза

«МонстроВселенная», начавшаяся с фильмов «Годзилла» и «Конг: Остров черепа», сейчас является одним из самых успешных франчайзов кинокомпании Warner Bros. В то время как «Гарри Поттер» уже давно в коме, а фильмы LEGO и DC не приносят успеха в прокате, радиоактивный ящер, большая обезьяна и их друзья превратились в надёжных поставщиков баблишка. Несмотря на дурацкие сюжеты, тем не менее сборы у фильмов очень даже хорошие. Похоже, что зрителям просто затмевают разум гигантские существа. Правда, сейчас вовсю делают сериал по «Потеру», но там уже на стадии кастинга возникает уйма вопросов. Обновлённая киновселенная DC от Джеймса Ганна ещё толком не стартовала, так что здоровенные тварюги — лучшая «курица», что несёт студии большие золотые яйца в виде денег.

В фильмах появилось несколько новых крутых кайдзю, а также были переосмыслены некоторые классические персонажи. Конечно, если учесть, что основное внимание уделяется Годзилле и Конгу, то можно сказать, что о большинстве Титанов известно не так уж и много. Комиксы (и сериал «Монарх») попытались исправить эту ситуацию, предоставив любимцам фанатов, таких как Мотра и Даг, немного времени. В комиксах «МонстроВселенной» уже есть графический роман о Годзилле, написанный Максом Боренштейном, который представил связь между Годзиллой и Конгом в своём сценарии к «Острову черепа».

Так что, похоже, серию про гигантских чудовищ будут доить до упора. Ну а каким получится комикс, посмотрим 13 мая, когда он выйдет.

Теги
КомиксыLegendary
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Источник фотографий: Depositphotos

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