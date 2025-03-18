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КОМИКСЫ
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Titan Comics выпустит комикс-продолжение анимационного сериала «Остров черепа» от Netflix

Источник: Titan Comics

В 2023 году Netflix выпустил анимационный сериал «Остров черепа». А сейчас «Монстровёрс» пополнится новой главой, но уже в виде комикса.

Return to Skull Island, написанный Саймоном Фурманом(The Transformers) и нарисованный Кристофером Джонсом(The Batman Strikes, Young Justice), откроет новые тайны наполненного монстрами Острова черепа, а вместе с ним и Кинг-Конга. В сериале очередная группа исследователей приезжала на этот страшный клочок суши. А в комиксе они вернутся. Ну ничему жизнь не учит.

Появились первые страницы, а также шкала, наглядно показывающая место комикса в общей истории.

А вот синопсис:

На фоне гигантских монстров и смертельных интриг, комикс рассказывает о группе выживших, оказавшихся на опасном острове в южной части Тихого океана. По мере того как они раскрывают его тёмные секреты, то сталкиваются с опасными для жизни проблемами и борются за выживание в стране, где каждое существо представляет угрозу. Включая самого Конга.

Цитата из пресс-релиза

«Монстровёрс», конечно, знатно разросся и вобрал в себя множество историй из разных медиа. Включая сериал «Монарх: Наследие монстров» для Apple TV, последний фильм «Годзилла и Конг: Новая империя», в котором два культовых монстра неохотно объединились для противостояния угрозе из глубин острова. А также видеоигры, типа Kong: Survivor Instinct. Ещё добавится и комикс.

Return to Skull Island #1 от Titan Comics выйдет 4 июня.

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Комиксы
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