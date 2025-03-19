«Школьные духи» вернутся: мистический сериал Paramount+ получит третий сезон

Вышедший в этом году второй сезон сериала «Школьные духи» не станет последним. Как передал портал Deadline, шоу от стримингового сервиса Paramount+ продлили на третий сезон. А состоится премьера продолжения в 2026 году.

Мистический подростковый сериал стартовал в марте 2023-го. Главную роль в проекте исполняет Пейтон Лист («Кобра Кай»). Она играет старшеклассницу по имени Мэдди Нирс. В первом сезоне героиня была убита в школе. Девушка застряла с другими школьными духами в загробной жизни, не зная, как именно она умерла. Поэтому Мэдди расследовала собственную смерть, приспосабливаясь к старшей школе в загробной жизни.

Ранее Paramount+ продлил на третий сезон криминальную драму «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

А на прошлой неделе стало известно, что фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» от сервиса Disney+ одобрили третий сезон до премьеры второго.