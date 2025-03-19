Звёздочка «Сёгуна» Анна Саваи на съёмках второго сезона «„Монарха“: Наследия монстров» (фото)

Сериалу «„Монарх“: Наследие монстров» сильно повезло — спин-офф «Годзиллы» успел застолбить Анну Саваи ещё до того, как она стала звездой «Сёгуна». Сейчас сделать это было бы сложнее и, надо полагать, сильно дороже. Продолжение истории, начавшейся два года назад на Apple TV+, выйдет совсем скоро — съёмки второго сезона официально завершены.

А вот и фото счастливого актёрского состава:

Во втором сезоне с Анной Саваи вернутся Кирси Клемонс, Рэн Ватабэ и её коллега по «Сёгуну» Такэхиро Хира, а также примкнувшая к ним Эмбер Мидфандер.