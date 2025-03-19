 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Комикс по «Звёздным Войнам» наконец-то ответил на главный вопрос про Кайло Рена К Самаре Уивинг в «Я иду искать 2» присоединилась бесперспективная марвеловская актриса Женщина-паук Гвен Стейси погеройствует в продолжении шоу «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» После десяти лет разработки Lost Soul Aside наконец-то приближается к релизу «Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
500

Звёздочка «Сёгуна» Анна Саваи на съёмках второго сезона «„Монарха“: Наследия монстров» (фото)

Сериалу «„Монарх“: Наследие монстров» сильно повезло — спин-офф «Годзиллы» успел застолбить Анну Саваи ещё до того, как она стала звездой «Сёгуна». Сейчас сделать это было бы сложнее и, надо полагать, сильно дороже. Продолжение истории, начавшейся два года назад на Apple TV+, выйдет совсем скоро — съёмки второго сезона официально завершены.

А вот и фото счастливого актёрского состава:

Промо-арт сериала «„Монарх“: Наследие монстров»

Во втором сезоне с Анной Саваи вернутся Кирси Клемонс, Рэн Ватабэ и её коллега по «Сёгуну» Такэхиро Хира, а также примкнувшая к ним Эмбер Мидфандер.

Теги
Галерея„Монарх“: Наследие монстров
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

1Джек О'Коннелл получил роль в следующем фильме «Вселенной монстров» про Годзиллу и Конга 2Второй сезон сериала «„Монарх“: Наследие монстров» начали снимать 10В сериале «„Монарх“: Наследие монстров» появится звезда «Добычи» 2«„Монарх“: Наследие монстров» получил второй сезон

Тоже интересно

3ЕВА-612: Убиться об стену 0Создатель «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» ответил на вопросы про «Абсолютного Флэша» 19Безумный пилот Марк Уолберг устраивает всем весёлую жизнь в трейлере триллера «Особо опасный пассажир» 14Марк Стронг получил роль в адаптации киберпанкового романа «Нейромант» 5Чужой угрожает Земле на свежем постере сериала «Чужой: Земля»

Далее на КГ

0
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition — премьерный трейлер
 1
Студию The Farm 51 настигли сокращения из-за неудачного раннего доступа Chernobylite 2
 3
Ана де Армас, Норман Ридус и главные персонажи боевика «Балерина» (фото)
 10
Допрыгались! «Белоснежка» станет самой слабой по кассе диснеевской принцессой
 24
«Электрический штат» с Крисом Праттом и Милли Бобби Браун выступил на одном уровне с «Мятежной Луной» Зака Снайдера
 2
Что смотреть на этой неделе: «Белоснежка», «Ждун» и «Пальма 2»
 1
Croc: Legend of the Gobbos возвращается с ремастером
 0
Наконец-то объявлена цена inZOI — красивого корейского конкурента Sims
 6
Неузнаваемая, но живая: Дебора Энн Уолл на съёмках второго сезона «Сорвиголовы»
 0
Экранизация манги «Оглянись» получила награду Японской киноакадемии как «Лучший анимационный фильм года»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Новый трейлер Commandos: Origins предлагает познакомиться с персонажами
 
Аниме Рецензия и отзывы на аниме «Винокурня семьи Комада»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Капитан Америка: Новый мир»
 
Кино Педро Паскаль идёт на последнее дело в трейлере ретро-экшена «Чумовые истории»
 
Кино Возвращение откладывается: нового «Властелина колец» перенесли на декабрь 2027 года
 
Игры Файтинг Mortal Kombat 1 разошёлся тиражом 5 млн копий
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 591: Про грибы, картошку и переобувание
 
0Ноль кадров в секунду – 570: Деамериканизация
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 664: «Наша Russia. 8 марта», длинный «Аватар 3», «Никому не известный», «Красный шёлк»
 
0Ноль кадров в секунду – 569: Уйти от самих себя
 
 
7ЕВА – 624: Доспех-сталкер
 
0Телеовощи – 590: Офонарели вообще
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 663: «Оскар 2025», «Капитан Америка 4», Кэтлин Кеннеди Шрёдингера, «Обезьяна», «Любовь — боль»
 
3ЕВА – 623: Полный мешок Егора
 
2Телеовощи – 589: Комедийные роды
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru