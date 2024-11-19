Второй сезон сериала «„Монарх“: Наследие монстров» начали снимать

Студия Legendary и стриминговый сервис Apple TV+ начали съёмки второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров». Об этом объявил видеосервис.

В продолжении сериала сыграет Эмбер Мидфандер («Добыча», «Аватар: Легенда об Аанге»). Она исполнит роль влиятельной бизнесвумен по имени Изабель.

Даты релиза у второго сезона пока нет. Премьера первого состоялась в ноябре 2023 года. В нём 10 эпизодов.

«„Монарх“: Наследие монстров» является частью «Вселенной монстров», включающей в себя фильмы про Годзиллу и Конга от Legendary. В сериале играют Курт Расселл, Уайатт Рассел, Анна Саваи и другие.

Ранее сообщалось, что Apple TV+ и Legendary заключили контракт на выпуск нескольких проектов по «Вселенной монстров».

На данный момент самым кассово успешным фильмом во франчайзе является «Годзилла и Конг: Новая империя». Кроссовер вышел в этом марте и собрал в мире примерно $ 571,8 млн при бюджете в $ 135–150 млн. Премьера его продолжения состоится 26 марта 2027-го.

Ранее кинокомпания Toho дала «зелёный свет» новой картине про Короля монстров. Её снимет режиссёр «Годзиллы: Минус один» Такаси Ямадзаки.

А в начале 2025-го планируют запустить производство фильма про гигантских боевых роботов по франчайзу «Мобильный воин Гандам». Над картиной работают Bandai Namco Filmworks и Legendary.