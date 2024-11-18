Ребекка Фергюсон делится новостями из вторго сезона «Укрытия»

Порядок скатывается в хаос. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал ролик о сюжетной составляющей второго сезона постапокалиптики «Укрытие». Основной актёрский состав сериала во главе с Ребеккой Фергюсон рассказывает о том, что происходит в мире выживающего человечества.

Отважная Джульетт (Фергюсон) выбралась на поверхность, а подземные жители, считающие её погибшей, переживают основательную переоценку ценностей, и навстречу устоявшимся правилам поднимаются силы Сопротивления.