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Ребекка Фергюсон делится новостями из вторго сезона «Укрытия»

Порядок скатывается в хаос. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал ролик о сюжетной составляющей второго сезона постапокалиптики «Укрытие». Основной актёрский состав сериала во главе с Ребеккой Фергюсон рассказывает о том, что происходит в мире выживающего человечества.

Отважная Джульетт (Фергюсон) выбралась на поверхность, а подземные жители, считающие её погибшей, переживают основательную переоценку ценностей, и навстречу устоявшимся правилам поднимаются силы Сопротивления.

Теги
ВидеоУкрытие
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Источник фотографий: Depositphotos

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