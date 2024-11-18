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Звёзды «Игры престолов» и «Секретных материалов», возможно, сыграют в сериале «Декстер: Воскрешение»

Источник: Showtime

У сериала «Декстер» будут приквел и новый сиквел. Показ продолжения, получившего название «Декстер: Воскрешение», начнётся летом 2025 года. В нём Майкл Си Холл вернётся к роли персонажа книг Джеффри Линдсея после сериалов «Декстер» и «Декстер: Новая кровь». И, возможно, вместе с ним в предстоящем сиквеле сыграют звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж и звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Если верить инсайдеру Джеффу Снайдеру, они ведут переговоры об участии в проекте. Официально эта информация не подтверждена.

Съёмки сиквела планируют начать в январе 2025-го. А ещё до конца этого года состоится премьера приквела, получившего название «Декстер: Первородный грех». Сериал с Патриком Гибсоном в главной роли будет выходить на стриминговом сервисе Paramount+ с 13 декабря и на канале Showtime с 15 декабря.

Приёмного отца Декстера в приквеле играет Кристиан Слейтер, а сестру Дебру — Молли Браун. Майкл Си Холл тоже участвует в проекте: он озвучивает внутренний голос главного героя.

События сериала развернутся в 1991 году. В нём покажут, как молодой Декстер учится управлять своей внутренней тьмой под руководством приёмного отца Гарри. В то же время он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.

Теги
Декстер
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