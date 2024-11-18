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«Дюна: Пророчество» — свежий трейлер событий первого сезона

Сестринство едва успело зародиться и уже в опасности, надобно его спасать. После выхода первого эпизода фантастического эпика стриминговый сервис Max опубликовал трейлер остальных эпизодов «Дюны: Пророчества».

В вольной адаптации романа «Дюна. Орден сестёр» Эмили Уотсон и Оливия Уильямс играют сестёр дома Харконнен, основавших легендарный женский орден Бене Гессерит с очень далеко идущими планами. Этим планам они с переменным успехом и следуют.

Теги
ВидеоДюна: Пророчество
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