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Эпичная «Дюна: Пророчество» показал своё закулисье

Власть, политика, интриги и прочие прелести большой игры. Стриминговый сервис Max опубликовал объёмный ролик о создании драматического эпика «Дюна: Пророчество», где творческая команда рассказывает о том, что происходит в реальности «Дюны» за тысячи лет до рождения Пола Атрейдеса.

Ну и, само собой, демонстрируется масштаб происходящего, включая деятельность новосозданного женского ордена Бене Гессерит — одного из мощнейших игроков империи.

Премьера сериала-приквела состоится через несколько дней — 17 ноября.

Теги
ВидеоДюна: Пророчество
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Источник фотографий: Depositphotos

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