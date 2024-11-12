Человек-паук Николас Кейдж и его простые человеческие радости за кадром сериала «Человек-паук Нуар»

Человек-паук, которого мы заслужили, он же Николас Кейдж, прямо сейчас снимается в спин-оффе «Человека-паука: Через вселенные», где он озвучил Паука-Нуара. И вот теперь он во плоти в собственном игровом сериале — так тоже бывает.

Мы уже видели актёра в образе, равно как и его дублёра. И вот теперь папарацци поймали его в перерывах между съёмками, но при полном параде.

Действие сериала развернётся в 1930-х годах в Нью-Йорке, когда одетый во всё чёрное Человек-паук Нуар орудовал на улицах. О создателях и актёрском составе не известно ровным счётом ничего, кроме того что срежиссирует спин-офф Дилан Райли-Макартур («Чёрный список»), а выйдет он на Amazon.

Смотреть на воскрешение карьеры Кейджа мы точно будем.