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Человек-паук Николас Кейдж и его простые человеческие радости за кадром сериала «Человек-паук Нуар»

Человек-паук, которого мы заслужили, он же Николас Кейдж, прямо сейчас снимается в спин-оффе «Человека-паука: Через вселенные», где он озвучил Паука-Нуара. И вот теперь он во плоти в собственном игровом сериале — так тоже бывает.

Мы уже видели актёра в образе, равно как и его дублёра. И вот теперь папарацци поймали его в перерывах между съёмками, но при полном параде.

Промо-арт сериала «Человек-паук Нуар» Промо-арт сериала «Человек-паук Нуар» Промо-арт сериала «Человек-паук Нуар» Промо-арт сериала «Человек-паук Нуар» Промо-арт сериала «Человек-паук Нуар» Промо-арт сериала «Человек-паук Нуар»

Действие сериала развернётся в 1930-х годах в Нью-Йорке, когда одетый во всё чёрное Человек-паук Нуар орудовал на улицах. О создателях и актёрском составе не известно ровным счётом ничего, кроме того что срежиссирует спин-офф Дилан Райли-Макартур («Чёрный список»), а выйдет он на Amazon.

Смотреть на воскрешение карьеры Кейджа мы точно будем.

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ГалереяЧеловек-паук Нуар
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Источник фотографий: Depositphotos

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