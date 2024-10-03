Первый взгляд на Николаса Кейджа в сериале «Человек-паук Нуар» (фото)

Недавно в Лос-Анджелесе стартовали съёмки игрового сериала «Человек-паук Нуар», создающегося совместными усилиями Sony и Amazon. И в сети уже появились первые фото с площадки — притом, что важно, с исполнителем главной роли Николасом Кейджем. Его персонаж — потрёпанный годами и невзгодами детектив, что заметно по фото.

В игровом сериале по вселенной Человека-паука события развернутся в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. В центре повествования, как видите, не Питер Паркер, а куда более взрослый и опытный персонаж. Как и положено в нуарах.

Шоураннером проекта числится Стив Лайтфут («Каратель»).