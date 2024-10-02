Саурон дерётся с Галадриэлью в тизере финала второго сезона «Властелина колец. Колец власти»

Хочешь отыскать свет — погрузись во тьму. Эти и другие глубокомысленные изречения вы ещё успеете услышать, если засядете за просмотр финала второго сезона фэнтези-эпика «Властелин колец. Кольца власти». В сети появился тизер заключительного эпизода, который выходит уже завтра.

В последнем эпизоде Саурон будет отмахиваться от боевой Галадриэли мечом и короной. А то чего она... пристала, не отцепишь.

Шоураннеры проекта Джoн Д. Пэйн и Пaтpик Maккeй меж тем потихоньку готовят третий сезон, хотя официального анонса о продлении от стриминговой платформы Amazon не было. Может, он и не нужен. Контракт вроде бы требует пяти сезонов — значит, будут пилить.

И постер страстного противостояния: