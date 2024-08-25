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894

Новые сериалы недели: «Властелин колец» и бог Джефф Голдблюм

Источник: Netflix

На неделе с новыми сезонами вернутся эпическое фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» о тьме и тёмных эльфах, комедийный детектив «Убийства в одном здании», а также шкурная драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». Ну а премьера всего одна — драмеди о людях и богах «Каос» от Netflix.

Вторник, 27 августа

 
Сезон4
Hulu
Убийства в одном здании Only Murders in the Building

комедия, детектив

В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Аарон Домингес, Эми Райан, Джеки Хоффман

Великим умам Стива Мартина, Дэна Фогельмана и Джона Хоффмана пришла в голову идея комедийного детектива на века. «Убийства в одном здании» — это история трёх незнакомцев, разделяющих одержимость друг друга реальными историями преступлений, которые внезапно оказываются в центре одной из них. Когда в их престижном жилом комплексе на Верхнем Ист-Сайде случается ужасная смерть, эта троица подозревает убийство и подключает свои обширные знания в этой области, чтобы выяснить правду. Чтобы задокументировать дело, они записывают собственный подкаст и вскоре обнаруживают, что убийца может жить среди них.

Видео

Четверг, 29 августа

 
Премьера+
Netflix
Каос Kaos

фэнтези, драма, комедия

В ролях Джефф Голдблюм, Джанет Мактир, Дэвид Тьюлис, Раки Аёла, Клифф Кёртис, Стивен Диллэйн

Создатель Чарли Ковелл

На Олимпе, родине богов, правит бал раздор, и всемогущий Зевс скатывается в паранойю. Меж тем трём сметртным предначертано изменить будущее человечества.

Смешались в кучу люди, боги, комедия, драма, фантастика и реализм. Но, возможно, эта куча мала вдохновит кого-нибудь на просмотр.

Видео

 
Сезон2
Amazon
Властелин колец. Кольца власти The Lord of the Rings: The Rings of Power

фэнтези

В ролях Морфидд Кларк, Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади

Создатель Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей

Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье. Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.

Видео

Воскресенье, 1 сентября

 
Сезон3
KION
Жизнь по вызову

драма

В ролях Павел Прилучный, Полина Максимова, Владимир Сычёв, Виктория Богатырёва, Янина Студилина, Олег Каменщиков

В центре истории — Александр Шмидт (Павел Прилучный), хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик — он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких.

Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота. В один миг он может потерять всё — репутацию, бизнес, семью и даже жизнь. У него есть немного времени, чтобы разобраться, кто стоит за этой атакой, и нанести удар первым.

Видео

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Комментарии

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Источник фотографий: Depositphotos

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