Новые сериалы недели: «Властелин колец» и бог Джефф Голдблюм

На неделе с новыми сезонами вернутся эпическое фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» о тьме и тёмных эльфах, комедийный детектив «Убийства в одном здании», а также шкурная драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». Ну а премьера всего одна — драмеди о людях и богах «Каос» от Netflix.
Вторник, 27 августа
комедия, детектив
В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Аарон Домингес, Эми Райан, Джеки Хоффман
Великим умам Стива Мартина, Дэна Фогельмана и Джона Хоффмана пришла в голову идея комедийного детектива на века. «Убийства в одном здании» — это история трёх незнакомцев, разделяющих одержимость друг друга реальными историями преступлений, которые внезапно оказываются в центре одной из них. Когда в их престижном жилом комплексе на Верхнем Ист-Сайде случается ужасная смерть, эта троица подозревает убийство и подключает свои обширные знания в этой области, чтобы выяснить правду. Чтобы задокументировать дело, они записывают собственный подкаст и вскоре обнаруживают, что убийца может жить среди них.
Четверг, 29 августа
фэнтези, драма, комедия
В ролях Джефф Голдблюм, Джанет Мактир, Дэвид Тьюлис, Раки Аёла, Клифф Кёртис, Стивен Диллэйн
Создатель Чарли Ковелл
На Олимпе, родине богов, правит бал раздор, и всемогущий Зевс скатывается в паранойю. Меж тем трём сметртным предначертано изменить будущее человечества.
Смешались в кучу люди, боги, комедия, драма, фантастика и реализм. Но, возможно, эта куча мала вдохновит кого-нибудь на просмотр.
фэнтези
В ролях Морфидд Кларк, Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади
Создатель Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей
Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье. Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.
Воскресенье, 1 сентября
драма
В ролях Павел Прилучный, Полина Максимова, Владимир Сычёв, Виктория Богатырёва, Янина Студилина, Олег Каменщиков
В центре истории — Александр Шмидт (Павел Прилучный), хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик — он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких.
Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота. В один миг он может потерять всё — репутацию, бизнес, семью и даже жизнь. У него есть немного времени, чтобы разобраться, кто стоит за этой атакой, и нанести удар первым.
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