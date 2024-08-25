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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 августа

Источник: Disney+
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Подкасты
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6Лазер-шоу «Три дебила» – 634: Red Head Sound и дубляж «Дэдпула и Росомахи», «Союз» Пола Фига, «Покажи мне Луну», «Джекпот!»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 595: Кругом говноеды
 
0Телеовощи – 562: Спасительные бомжи
 
0Ноль кадров в секунду – 540: Разжигать обезьяну
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 633: «Бордерлендс», «Зачинщики» Дага Лаймана, диснеевский D23, тизер «Белоснежки», «Гадкий я 4»
 
8ЕВА – 594: Девочка с тремя мозгами
 
0Телеовощи – 561: Если что-то пойдёт не так
 
0Ноль кадров в секунду – 539: Главный лузер года
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 632: «Дэдпул и Росомаха», «Тихое место: День первый», режиссёрская версия «Мятежной Луны», «Манюня»
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Источник фотографий: Depositphotos

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