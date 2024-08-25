Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 августа

Неожиданно смелое решение! Прогрессивный сериал «Аколит» не получит второй сезон. А как же сила многих?

Мы запускаем апокалипсис! «Тихоокеанский рубеж» получит сериал-приквел. Гильермо дель Торо пока не причастен.

Космодесант и Кратос в тизере «Секретного уровня» от создателей антологии «Любовь, смерть и роботы». Warhammer, God of War, Ghost of Tsushima и многое другое.

У научно-фантастического триллера «Тёмная материя» будет второй сезон. Экранизация романа автора книжной трилогии «Сосны».

Трейлер четвёртого сезона детектива «Убийства в одном здании» напоминает о возвращении сериала в августе. Ролик снова представляет звёздный актёрский состав продолжения.

Старый злодей из «Мстителей 2» вернётся в сериале про Вижна. Одни проверенные в деле персонажи.

«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» задаётся важным вопросом в свежем тизере. Экзистенциальные и прочие метания начнутся в октябре.