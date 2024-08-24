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Старый злодей из «Мстителей 2» вернётся в сериале про Вижна

Источник: Marvel

Никто не может по-настоящему уйти из киновселенной Marvel  — Джеймс Спэйдер опять сыграет злого робота Альтрона, который устроил супергероям небольшую «Эру» имени себя во вторых «Мстителях» в 2015-м.

Персонаж понадобился для пока безымянного сериала про Вижна, который продолжит сюжетную линию другого шоу — «Ванда/Вижн». Пол Беттани опять играет роль андроида, не пережившего события «Войны бесконечности» — безумный титан Танос бесцеременно кокнул героя.

Но влюблённая в Вижна Алая Ведьма воскресила персонажа с помощью магии, правда, потом он опять умер. Но к тому времени люди сумели собрать полную копию — только полностью в белом цвете.

Терри Маталас, спасший сериал «Звёздный путь: Пикар» в третьем сезоне, командует разработкой проекта с рабочим названием Vision Quest. Это не официальное название, просто очень точное описание того, чем будет заниматься протагонист — искать новый смысл существования.

Взаимосвязь Альтрона и Вижна тоже запутанная. Первого создал Тони Старк, чтобы защитить Землю, но Альтрон взбунтовался и решил разобраться с человечеством в ускоренном темпе. Вижн должен был стать идеальным творением злодея, но Мстители его сперли и одарили другим сознанием, поэтому в финальной схватке «Мстителей 2» Вижн выступил на стороне Железного-человека, Тора и Капитана Америки.

В конце фильма Вижн уничтожил последнюю копию Альтрона. Так что сейчас больше вопросов, чем ответов. Как именно вернут Спэйдера? И в каких отношениях он будет со своим «сыном»?

Теги
Пол БеттаниMarvel
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Источник фотографий: Depositphotos

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