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«Легенда о Vox Machina» показала свежие кадры из продолжения

Приключенческое фэнтези, которое может позволить себе какой угодно эпичный размах, напоминает о себе свежими промо-кадрами. Портал Entertainment Weekly опубликовал подборку эксклюзивных кадров из третьего сезона «Легенды о Vox Machina». Продолжение стартует на стриминговом сервисе Amazon 3 октября.

Создатели анимационного фэнтези обещают высокие ставки, море эмоций и неминуемые перемены в жизнях главных героев истории. Немудрено, им-то приходится воевать против кровожадных драконов. Понадеемся, что обойдётся без трагедий.

Кадры из сериала «Легенда о Vox Machina» Кадры из сериала «Легенда о Vox Machina» Кадры из сериала «Легенда о Vox Machina» Кадры из сериала «Легенда о Vox Machina»
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Источник фотографий: Depositphotos

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