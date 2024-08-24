«Легенда о Vox Machina» показала свежие кадры из продолжения

Приключенческое фэнтези, которое может позволить себе какой угодно эпичный размах, напоминает о себе свежими промо-кадрами. Портал Entertainment Weekly опубликовал подборку эксклюзивных кадров из третьего сезона «Легенды о Vox Machina». Продолжение стартует на стриминговом сервисе Amazon 3 октября.

Создатели анимационного фэнтези обещают высокие ставки, море эмоций и неминуемые перемены в жизнях главных героев истории. Немудрено, им-то приходится воевать против кровожадных драконов. Понадеемся, что обойдётся без трагедий.