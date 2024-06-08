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«Легенда о Vox Machina» вернётся этой осенью (трейлер)

Магии, приключений и смертельных опасностей хватит на всех. Стриминговый сервис Amazon показал открывающие титры третьего сезона анимационного фэнтези «Легенда о Vox Machina», который заодно служит трейлером новых эпизодов. И свежий видеоролик неплохо «продаёт» продолжение, анонсируя новый виток эпичности в бесконечных странствиях Vox Machina.

У третьего сезона успешной экранной адаптации игровой кампании Мэтта Мерсера и его друзей в Dungeons & Dragons уже есть точная дата премьеры — 3 октября.

Теги
ВидеоЛегенда о Vox Machina
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Источник фотографий: Depositphotos

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