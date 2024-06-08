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У Лоис и её отца неприятности в отрывке из следующего эпизода мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

На YouTube-канале Adult Swim опубликовали отрывок из четвёртого эпизода второго сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом». В ролике Лоис Лейн сначала следит за своим отцом, а затем убегает вместе с ним от неожиданно напавшего злодея.

Премьера серии состоится на Adult Swim в полночь 8 июня, а на стриминговом сервисе Max — на следующий день.

Первый 10-серийный сезон «Моих приключений с Суперменом» вышел в прошлом году. Над анимацией проекта работает южнокорейская Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

В сериале молодой Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов Daily Planet.

 
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