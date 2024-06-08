 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Это путешествие» — тизер выходящего в 2025 году аниме про спонтанную бесцельную поездку Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 апреля Warner Bros. готовит экшен про чёрного самурая в духе «Безумного Макса» Прекращено производство Z80 — процессора ZX Spectrum, Pac-Man и не только Ксеноморфы на свободе — и в этом опять виноват Картер Бёрк
• • •
 
СЕРИАЛЫ
138

Первый ролик к 12-му сезону «Футурамы» напоминает о грядущем возвращении мультсериала

Нынешним летом Фрай и компания вернутся в новом, 12-м сезоне мультсериала «Фyтypaмa». Об этом зрителям напоминает первый ролик к сезону, опубликованный YouTube-каналом Hulu. В нём показывают и персонажей мультсериала, и актёров озвучивания.

Выпускать продолжение будут на стриминговом сервисе Hulu с 29 июля и до конца сентября.

Предыдущий сезон «Фyтypaмы» вышел в прошлом году. Зрители получили 10 новых эпизодов шоу, выходивших с июля по сентябрь. А в ноябре были анонсированы 12, 13 и 14 ceзoны, и в кaждoм также пo 10 cepий. «Футурама» останется со зрителями минимум до 2026 года.

Haд нoвыми эпизoдaми пpoдoлжaeт тpyдитьcя opигинaльнaя твopчecкaя кoмaндa вo глaвe c Mэттoм Гpoyнингoм и Дэвидoм Koэнoм. Poли oзвyчивaют Билли Уэcт, Джoн Ди Maджиo, Kэти Caгaл, Tpecc Maкнилл, Mopиc Лaмapш, Лopeн Toм, Фил Лaмapp и Дэвид Xepмaн.

 

А 28 июня на стриминговом сервисе Apple TV+ стартует мультсериал «УдивЛа» по книжной трилогии соавтора цикла «Спайдервик. Хроники». У него есть трейлер.

Теги
ВидеоФутурама
Комментарии

Ещё на эту тему

8Фантастические приключения начинаются в трейлере мультсериала «УдивЛа» по книгам соавтора цикла «Спайдервик. Хроники»

Тоже интересно

13«Вы ещё не видели, как я управляюсь с мечом» — Генри Кавилл морально готовит нас к ремейку «Горца» 4«Песнь ночных сов» — тизер второго сезона аниме по законченной манге на вампирскую тематику 0Image Comics выпустит новый постапокалиптический комикс 0Популярный soulslike-экшен Lords of the Fallen получил обновление Master of Fate 15Съёмки спин-оффа «Пацанов» поставлены на паузу из-за гибели актёра

Далее на КГ

0
Короткометражка Volvy's 15th Birthday Party от издательства Devolver Digital
 0
Ноль кадров в секунду. Смотрим и обсуждаем: Devolver Direct 2024
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Полночь с дьяволом»
 0
Стадо овец будет расследовать убийство Хью Джекмана в комедийном детективе
 0
Магазин GOG разрешил передавать аккаунт с играми по наследству, в отличие от Steam
 1
Ноль кадров в секунду. Смотрим и обсуждаем: Summer Game Fest 2024
 1
Монстры атакуют в кинематографичном ролике Stormgate, стратегии от создателей StarCraft II
 8
Обновлённая Старлайт и её бойфренд передают привет хейтерам «Пацанов» (фото)
 4
«Аколит» обещает эпичное продолжение в тизере новых эпизодов
 0
Арчи наконец-то выберет между Бетти и Вероникой
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Состоялся релиз Phantom Fury — игры, которую просят не считать сиквелом Ion Fury
 
КиноИгры Съёмки «Майнкрафта» с Джейсоном Момоа завершены — первый взгляд на команду (фото)
 
Кино «Годзилла и Конг: Новая империя» покоряет прокат, включая китайский
 
Издательство Massive Publishing запустит комикс-вселенную про лучадоров
 
Кино Майкл Китон и Дженна Ортега на первых кадрах «Битлджуса 2»
 
Аниме «Борьба в прямом эфире» — трейлер аниме-экранизации вебтуна о нуждающемся в деньгах парне и заработке в интернете
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 623: «Пацан против всех», «Я не киллер», «Фуриоса», «Майор Гром» проиграл «Манюне», приквел «Омена»
 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 551: Всё становится понятным
 
0Ноль кадров в секунду – 529: Какой-то неправильный Silent Hill
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 622: «Майор Гром: Игра», «Атлас», «Каскадёры», обзор «Вызова», мстящая Джессика Альба
 
0Ноль кадров в секунду – 528: Битва за фансервис
 
 
1ЕВА – 583: Джентльменское приседание на лицо
 
1Телеовощи – 550: Склад Бондарчуков
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru