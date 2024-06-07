Обновлённая Старлайт и её бойфренд передают привет хейтерам «Пацанов» (фото)

Вот вам, ненавистники нового образа Старлайт! В сети появился свежий закадровый снимок со съёмочной площадки четвёртого сезона «Пацанов» с Джеком Куэйдом и не успевшей вовремя остановиться Эрин Мориарти. Первый тычет неприличный жест в объектив вполне дружелюбно, а вот его подружка смотрит в камеру так, будто хочет кого-нибудь придушить. Вероятно, своих «поклонников» с просторов интернета.

Первые три эпизода продолжения выходят на стриминговом сервисе Amazon 13 июня. Сериал Эрика Крипке уже получил продление на пятый сезон, который судя по ремаркам шоураннера, вряд ли будет последним.