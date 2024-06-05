Новые девочки Хоумлендера на свежем постере «Пацанов»

Наконец-то своей очереди дождались новички. Официальный твиттер-аккаунт «Пацанов» опубликовал очередной постер четвёртого сезона. На свежем плакате представлены новые супергероини, которые присоединятся к прославленной Семёрке. Персонажи — плод воображения шоураннера Эрика Крипке и его коллег-сценаристов, в комиксе-первоисточнике Гарта Энниса можете их не искать.

Чернокожая дама в очках — Cecтpa Ceйдж (Cьюзэн Xэйapд), а её спутницу прозвали Фeйepвepком (Bэлopи Keppи). Поближе с новыми супергероинями зрители познакомятся уже довольно скоро — трёхсерийная премьера четвёртого сезона состоится 13 июня.