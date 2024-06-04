Остатки «Пацанов» доминируют на свежем постере четвёртого сезона

Постерное противостояние продолжается. Как и своеобразная игра «Собери их всех».Вместо покемонов у нас основной персонажный состав сериала «Пацаны». Рекламный отдел выпускает по постеру в день. И на этот раз отдельного плаката удостоилось трио из непосредственно команды «Пацанов». На постере — Молоко Матери (Лаз Алонсо), Французик (Томер Капон) и Кимико (Карен Фукухара).

Вполне логично будет ожидать, что следующая партия постеров будет посвящена участникам супергеройской Семёрки — старым и новым.

Ну а продолжение безобразных разборок без правил стартует на стриминговом сервисе Amazon 13 июня. В день премьеры четвёртого сезона выйдут сразу три новых эпизода.