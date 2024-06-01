Хоумлендер в ударе на свежих кадрах «Пацанов»

До премьеры четвёртого сезона «Пацанов» остаётся меньше двух недель, и свежий промо-контент продолжает поступать. В сети появилась пачка свежих кадров из продолжения, где пиарят преимущественно Семёрку во главе с Хоумлендером (Энтони Старр). Обновлённая команда супергероев, куда включились Фeйepвepк (Bэлopи Keppи) и Cecтpa Ceйдж (Cьюзэн Xэйapд), занята наверняка полезными для общественности делами.

Трёхсерийная премьера четвёртого сезона антигеройской сатиры Эрика Крипке состоится на стриминговой платформе Amazon 13 июня.