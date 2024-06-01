 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Создатели Titan Quest 2 раскрыли некоторые подробности предстоящей игры Новое аниме по «Волейболу» обошло по сборам в японском прокате «Мальчика и птицу» Хаяо Миязаки и студии Ghibli Новые сериалы недели: лихач Джанкарло Эспозито мстит за семью Люди, монстры, экшен в тизере корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит» KГ игpaeт: Mega Man Battle Network, чacть 8 (финал)
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
270

Хоумлендер в ударе на свежих кадрах «Пацанов»

До премьеры четвёртого сезона «Пацанов» остаётся меньше двух недель, и свежий промо-контент продолжает поступать. В сети появилась пачка свежих кадров из продолжения, где пиарят преимущественно Семёрку во главе с Хоумлендером (Энтони Старр). Обновлённая команда супергероев, куда включились Фeйepвepк (Bэлopи Keppи) и Cecтpa Ceйдж (Cьюзэн Xэйapд), занята наверняка полезными для общественности делами.

Трёхсерийная премьера четвёртого сезона антигеройской сатиры Эрика Крипке состоится на стриминговой платформе Amazon 13 июня.

Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны»
Теги
ГалереяПацаны
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

8Хоумлендер и его команда приветствуют новых супергероинь на свежем кадре «Пацанов» 17Джареда Падалеки зовёт в «Пацанов» сам Эрик Крипке 9Хоумлендер и новые супергероини на свежих кадрах из «Пацанов»

Тоже интересно

8Эмма Робертс целуется с Ким Кардашьян в свежем трейлере 12 сезона «Американской истории ужасов» 17Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана и яйцеголовый Эдвард Нортон на съёмках очередного байопика (фото) 0Больше фэнтези: Чип Здарски и Крис Анка объединились для создания комикса The Whisper Queen 4Не Silksong единым: 10 готовящихся игр, вдохновлённых Hollow Knight 0«Уютный пoxoд» — трейлер пpoдoлжeния aнимe oт нoвoй cтyдии

Далее на КГ

9
«Чужой: Ромул» копирует «Чужого» и «Чужих» даже на уровне дизайна помещений (фото)
 0
Киану Ривз и его коллеги вернутся к комиксу BRZRKR
 0
Мир Minecraft покажут в новом свете в мультсериале по самой продаваемой игре всех времён (анонсирующий ролик)
 7
Перезапуск «Универа» официально в работе со звездой оригинала
 3
Приквел «300 спартанцев» Зака Снайдера находится в разработке
 0
Манга глазами анимешника: обзор томов 1–5 «Берсерк» (Berserk) от XL Media
 13
Тизер «Возвращения в Сайлент Хилл» показал ужасы туманного городка
 3
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 622: «Майор Гром: Игра», «Атлас», «Каскадёры», обзор «Вызова», мстящая Джессика Альба
 0
Релиз Little Nightmares 3 перенесён
 1
Четвёртое дополнение Age of Wonders 4: Eldritch Realms завершит первый цикл поддержки игры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
У фэнтези «Волшебный участок» появятся фильм-продолжение и спин-офф
 
Кино Хелен Миррен, Пирс Броснан и Бен Кингсли сыграют пожилых любителей преступлений
 
Шведский сериал «Рони, дочь разбойника» по сказочной повести Астрид Линдгрен обзавёлся трейлером
 
Кино «Блиндаж» от Ильи Куликова показал свой финальный трейлер
 
Кино Прекратите ставить повестку выше сюжета — режиссёр «Русалочки» и «Аладдина» критикует современный «Дисней»
 
Глава Disney заявил, что цель компании — развлечения, а не повестка
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 622: «Майор Гром: Игра», «Атлас», «Каскадёры», обзор «Вызова», мстящая Джессика Альба
 
0Ноль кадров в секунду – 528: Битва за фансервис
 
 
1ЕВА – 583: Джентльменское приседание на лицо
 
1Телеовощи – 550: Склад Бондарчуков
 
0Ноль кадров в секунду – 528: Битва за фансервис
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 621: «Претенденты», провал «Каскадёров», «Марс Экспресс», «Дом у дороги 2», новая «Планета обезьян»
 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
 
 
5ЕВА – 582: Истинное учение о попаданцах
 
0Телеовощи – 549: Много финалов
 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru