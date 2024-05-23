Джареда Падалеки зовёт в «Пацанов» сам Эрик Крипке

Этой весной портал Collider, как оказалось, очень своевременно интересовался у Джареда Падалеки, не желает ли он усилить мощь воссоединения, влившись в каст «Пацанов», где трудятся шоураннер Эрик Крипке, а также Дженсен Эклс и Джеффри Дин-Морган — его коллеги по «Сверхъестественному».

Падалеки сказал, что — с оговорками — он совсем не против. Ну а уж после новостей о закрытии «Уокера» уровень его готовности заглянуть на огонёк к старым знакомым определённо должен повыситься. Тем более что Крипке будет очень рад его появлению в проекте.

Об этом шоураннер рассказал в свежей беседе с Entertainment Weekly:

Я ему об этом писал. Считаю, было бы большим обломом так или иначе не заманить Джареда в сериал — пусть даже на гостевую роль в одном-единственном эпизоде. До сих пор он снимался в «Уокере», но раз уж сериал закрыли, может, у него появится немного свободного времени для нас. Я был бы очень этому рад. И мы с ним это уже обсуждали.

С таким-то настроем человека, отвечающего за проект, можно почти наверняка ждать новостей о пополнении каста пятого сезона.