«Уокер» с Джаредом Падалеки закрыт на четвёртом сезоне

Стартовавший в начале апреля четвёртый сезон семейной драмы «Уокер» с Джаредом Падалеки станет для сериала заключительным. Телеканал The CW наконец-то решил покончить с этим безобразием и во второй раз оставить одного из своих ветеранов без работы.

Финальная серия сезона и сериала, после которой Падалеки закончит изображать из себя крутого техасского рейнджера Корделла Уокера, выйдет на экраны 26 июня.

Вещатель не стал оглашать причины закрытия, но в целом шаг этот более чем логичен — после того как совместно владевшие каналом WarnerMedia и CBS сбыли его с рук, львиная доля художественных сериалов закрылась. «Уокер» уходит одним из последних.