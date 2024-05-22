Дэниэл Рэдклифф прокомментировал своё возможное камео в сериале «Гарри Поттер»

В начале года сериал «Гарри Поттер» обзавёлся не только кандидатами в сценаристы, но и приблизительной датой выхода. Премьера многосерийного фэнтези по знаменитой серии книг Джоан Роулинг должна состояться в 2026 году на потоковом сервисе Max. Все, конечно, с нетерпением ждут начала кастинга, а пока не забывают время от времени донимать расспросами каст киноадаптации.

В свежем интервью изданию E! News исполнителя титульной роли Дэниэла Рэдклиффа спросили, не собирается ли он заглянуть на огонёк в сериал. Яростный поборник инклюзивности и трансгендерности говорит, что никуда не собирается.

Я собираюсь наслаждаться просмотром в качестве зрителя, как и весь остальной мир. Не уверен, что моё камео случится. Я думаю, они очень мудро решили начать с чистого листа. И не представляю, как могло бы сработать наше появление в этом сериале.

В отличие от «пробудившихся» исполнителей главных ролей, известная «трансфобка» Роулинг в проекте участвует — консультирует и продюсирует. А на должность шоураннеров претендуют Марта Хиллер («Последнее королевство»), Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами»), Том Моран («Час дьявола») и Майкл Лесли («Баллада о певчих птицах и змеях»).