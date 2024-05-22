Джейк Джилленхол — лжец и агрессор в трейлере драмы «Презумпция невиновности»

Говорит, что любовницу свою не убивал. Верим? Потоковый сервис Apple TV+ презентовал полноценный трейлер детективной драмы «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в роли поддавшегося соблазну юриста. Премьера восьмисерийного мини-сериала запланирована на 12 июня.

В центре адаптации одноимённого романа Скотта Туроу окажется главный заместитель прокурора в исполнении Джилленхола. Главный герой становится главным подозреваемым в убийстве коллеги, с которой у него была страстная любовная связь. Столкнувшись с последствиями своих поступков, герой делает всё, чтобы сохранить тонущий брак и доказать свою невиновность.

Сценарной адаптацией занимался небезызвестный Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).

И постер: