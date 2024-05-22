Геральт и чудища в фан-трейлере сериала по «Ведьмаку» от Lihtar Studio и Animation School

YouTube-канал Animation Club опубликовал фан-трейлер сериала по фэнтези-саге «Ведьмак». Описание к ролику от Lihtar Studio и Animation School гласит:

Представляем фан-трейлер по популярной фэнтези-саге «Ведьмак», проект-мечты 2D аниматора, режиссера, преподавателя Animation School — Эдварда Курчевского. Над проектом 2 года трудилась команда талантливых аниматоров и художников (среди них 13 выпускников Animation School). Идея сделать что-то по Ведьмаку пришла Эдварду, когда он учился в Gobelins в 2018 году. Вдохновением стали аудиокниги по вселенной на польском языке и музыка в них, которые в ансамбле представляли аудиоспектакль и придавали глубину событиям. По новелле «Зерно Правды» из первых двух книг, Эдвард написал сценарий и сделал черновой аниматик. Вместе с художниками Андреем Ситари и Дариной Лапковской они начали работу над стилем тизера, постепенно двигаясь к этапу анимации. По мере развития проекта, команда расширялась и выросла в LIHTAR STUDIO под руководством Эдварда. Цитата из пресс-релиза

Далее под трейлером перечислены люди, которые над ним работали. А в комментариях у зрителей спрашивают, понравился ли им проект, и хотели бы они увидеть когда-нибудь такой мультсериал по саге.

Сейчас проходят съёмки четвёртого, предпоследнего сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. А уже в этом году стриминговый сервис выпустит анимационный фильм про Геральта под названием «Ведьмак: Сирены глубин».