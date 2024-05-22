 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Первый взгляд на горячую злодейку-киборга из нового «Супермена» Люди, монстры, экшен в тизере корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит» «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция Эми Адамс на простынях — первые промо-кадры из «Ночной сучки» «Однажды я стану величайшим алхимиком?» — тизер исекая о приключениях алхимика, который против воли стал сильнейшим
• • •
 
СЕРИАЛЫ
251

Геральт и чудища в фан-трейлере сериала по «Ведьмаку» от Lihtar Studio и Animation School

Источник: Lihtar Studio, Animation School

YouTube-канал Animation Club опубликовал фан-трейлер сериала по фэнтези-саге «Ведьмак». Описание к ролику от Lihtar Studio и Animation School гласит:

Представляем фан-трейлер по популярной фэнтези-саге «Ведьмак», проект-мечты 2D аниматора, режиссера, преподавателя Animation School — Эдварда Курчевского. Над проектом 2 года трудилась команда талантливых аниматоров и художников (среди них 13 выпускников Animation School).

Идея сделать что-то по Ведьмаку пришла Эдварду, когда он учился в Gobelins в 2018 году. Вдохновением стали аудиокниги по вселенной на польском языке и музыка в них, которые в ансамбле представляли аудиоспектакль и придавали глубину событиям. По новелле «Зерно Правды» из первых двух книг, Эдвард написал сценарий и сделал черновой аниматик. Вместе с художниками Андреем Ситари и Дариной Лапковской они начали работу над стилем тизера, постепенно двигаясь к этапу анимации.

По мере развития проекта, команда расширялась и выросла в LIHTAR STUDIO под руководством Эдварда.

Цитата из пресс-релиза

Далее под трейлером перечислены люди, которые над ним работали. А в комментариях у зрителей спрашивают, понравился ли им проект, и хотели бы они увидеть когда-нибудь такой мультсериал по саге.

 

Сейчас проходят съёмки четвёртого, предпоследнего сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. А уже в этом году стриминговый сервис выпустит анимационный фильм про Геральта под названием «Ведьмак: Сирены глубин».

Теги
Ведьмак
Комментарии

Ещё на эту тему

3Детектив Алекс Кросс возвращается на экраны в сериале «Кросс» (тизер)

Тоже интересно

0Появились новые подробности создания грядущего глобального события «Кровавая охота» от Marvel 14Команда «Людей Икс '97» на свежем постере мультсериала Marvel 28Полураздетая Сидни Суини на кадрах со съёмок «Мадам Паутины» 0Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет ремейк триллера «Ночь охотника» 0Топ-30 лучших мужских кей-поп групп за апрель 2024 года

Далее на КГ

0
Продолжится «Путь аса: Акт II» — аниме о бейсболе, завершившееся больше четырёх лет назад
 0
Самые сильные Мстители опять вместе! Марк Руффало сыграет с Крисом Хемсвортом в криминальном триллере
 0
В июне завершится «Нулевой Эдем» — манга от автора «Хвоста феи», по которой сняли аниме
 4
Вооружённые и неопасные: группа жертв на новом кадре из «Чужого: Ромула»
 1
Disney хочет свою версию «Ночи в музее», но по мотивам закрытого для обычных посетителей клуба в «Диснейленде»
 7
Disney+ принёс студии $ 4 млрд убытков
 0
Комедийную мангу «Яйба» снова экранизируют (ролик)
 0
Перезапуск «Звёздного пути» будет контролировать продюсер «Людей Икс»
 1
Дэдпул отсылается к Скорсезе в свежем промо «Дэдпула и Росомахи»
 0
Третий сезон «Ричера» получил примерную дату выхода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Шьямаланы пошли косяком: Дакота Фаннинг попадает в какую-то дичь в трейлере «Смотрителей»
 
DC выпустит новую мини-серию, где Харли Квинн, Женщина-кошка и Ядовитый плющ опять соберутся вместе
 
Игры Механизированный Василий расшвыривает врагов в геймплейном трейлере битемапа KIBORG
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Новый «Хеллбой» выглядит потрясающе и не использует ИИ
 
Аниме Новое аниме по «Волейболу» обошло по сборам в японском прокате «Мальчика и птицу» Хаяо Миязаки и студии Ghibli
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 549: Много финалов
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 620: «Министерство неджентльменских дел», «Эбигейл», приквел «Властелина колец», убытки студии Disney
 
3ЕВА – 581: Сказочный японский школьник
 
0Телеовощи – 548: Модный приговор
 
1Ноль кадров в секунду – 526: Кнут и гильотина
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 619: «Годзилла: Минус один», «Судная ночь в Аркадии», месяц без пираток, бутылка Дуэйна Джонсона
 
3ЕВА – 580: Росиу был (не) прав
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 121: Интервью об игре Lessaria
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru