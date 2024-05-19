 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Тёмный Феникс заново вселится в своего каноничного носителя Нив Кэмпбелл вернулась в «Крик 7» за большие деньги Шаверма и экшен в финальном трейлере кинокомикса «Майор Гром: Игра» Топ-30 лучших женских кей-поп групп на март 2024 года Китайские зрители с удовольствием посмотрят на «Падение империи» в кино
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
2 665

Детектив Алекс Кросс возвращается на экраны в сериале «Кросс» (тизер)

YouTube-канал Prime Video опубликовал тизер предстоящего сериала «Кросс».

Стартующий в этом году проект будет первым сериалом по книгам писателя Джеймса Паттерсона про детектива Алекса Кросса. Адаптация производится Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios и Skydance Television, выпускающими сериал «Ричер» по книгам Ли Чайлда про Джека Ричера. «Кросс», как и «Ричер», будет выходить на стриминговом сервисе Prime Video, но дата премьеры пока не объявлена.

Шоураннером и исполнительным продюсером первого сезона «Кросса» выступил Бен Уоткинс («Чёрная метка»). У сериала будет минимум два сезона. Главную роль в нём играет Элдис Ходж («Грабь награбленное», «Город на холме»).

Первой экранизацией произведений о Кроссе был фильм 1997 года «Целуя девушек». За ним в 2001 году последовал «И пришёл паук». В обоих детективах сыграл Морган Фримен. В 2012 году вышел «Я, Алекс Кросс» с Тайлером Перри в главной роли.

 
Теги
Видео
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

1Хитовый комедийный детектив «Убийства в одном здании» вернётся в конце лета (тизер)

Тоже интересно

0Новое аниме по мобильной игре #COMPASS покажут в 2025 году 0Адский Спаунёнок убьёт всех других Спаунов в новом комиксе Spawn Kills Every Spawn 14Создатели «Джона Уика» готовят средневековый экшен про мстительного пастуха 8Представлен отрывок из девятого эпизода мультсериала «Люди Икс '97» о команде мутантов Marvel 13А кто это? Эми Паскаль не слышала о Зендее до кастинга «Человека-паука»

Далее на КГ

0
Джей-рок наступает: Микеланджело заделался японской поп-звездой
 13
«Веном 3: Последний танец» обещает стать грандиозным финалом серии
 27
Вин Дизель показал своего маленького фурианца на промо фильма «Риддик 4»
 0
КГ играет: Yakuza: Like a Dragon, часть 8
 0
Бывшая вампирша Джубили из «Людей Икс» присоединится к ивенту «Кровавая охота» в июне
 3
ЕВА-581: Сказочный японский школьник
 0
Новые главы манги на вампирскую тематику «Мемуары Ванитаса» не будут выходить два месяца
 4
Дженнифер Лопес готова чудовищно превозмогать в научной фантастике «Атлас»
 13
«Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом по-настоящему подводят американский прокат
 0
«Трансформеры» и «Бросок кобры» отпразднуют первую годовщину своей общей комикс-вселенной
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Xenoblade Chronicles: Future Connected, часть 2
 
Кингпином может быть только один: Уилсон Фиск снова вернулся к преступности в комиксе о Сорвиголове
 
Рецензия и отзывы на комикс «Духополис»
 
КиноИгры Лавкрафтианский инди-хоррор Dredge получит экранизацию
 
Игры KГ игpaeт: Игpoвoй кoллaж № 130
 
Аниме «Maгичecкaя peмecлeнницa Дaлия нe yнывaeт!» — трейлер аниме-адаптации иceкaя пpo изoбpeтaтeльницy
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 549: Много финалов
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 620: «Министерство неджентльменских дел», «Эбигейл», приквел «Властелина колец», убытки студии Disney
 
3ЕВА – 581: Сказочный японский школьник
 
0Телеовощи – 548: Модный приговор
 
1Ноль кадров в секунду – 526: Кнут и гильотина
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 619: «Годзилла: Минус один», «Судная ночь в Аркадии», месяц без пираток, бутылка Дуэйна Джонсона
 
3ЕВА – 580: Росиу был (не) прав
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 121: Интервью об игре Lessaria
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru